Мнение: О сломанных крыльях… Россия больше не взлетит?

В Москве на билбордах рекламируют «отечественный» среднемагистральный самолёт МС-21. Проект более чем 30-летней давности в текущем году, кажется, встаёт на крыло в этом году. Или — нет. Производственные планы уже не раз менялись.

Хотя, быть может, и сойдёт со стапелей сколько-то лайнеров. Родина требует.

Потому что проблемы с импортным авиапарком в стране продолжают нарастать, как снежный ком.

В 2023 году в РФ произошло не менее 74 авиапроисшествий — это на 38 больше, чем в 2022 году. Такие подсчёты сделала немецкая исследовательская компания Jacdec, а озвучил их авторитетный The Wall Street Journal. На каждые 100 тысяч вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорится в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium.

Тут нужно заметить, что в статистику включены не аварии, которых — т-т-т — не было, а именно #происшествия. Но — серьёзные. К ним относятся случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полётов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, которые приводят к отклонению от курса.

По мнению опрошенных WSJ экспертов, большинство инцидентов связаны с санкциями, которые были введены после начала спецоперации и отрезали Россию от техобслуживания самолётов и поставок запчастей. «У них нет доступа к запчастям, они мало что могут сделать. Это начинает оказывать серьёзное влияние», — констатирует директор директор по стратегии и политике безопасности Flight Safety Foundation Генри Гурджи, которого цитирует американское издание.

Пока часть проблем удаётся закрывать за счёт «каннибализации» лётного парка. Но это имеет и свою оборотную сторону. прогнозу консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк сократится более чем вдвое. Помимо того, детали б/у могут не обладать той же надёжностью, что и новые. Что будет при этом с безопасностью полётов, прогнозу не поддаётся. Как тут поможет МС-21, в котором сейчас импортозамещаются многие важные узлы, притом что сертификацию он проходил с оригинальными деталями, Бог весть.

При таких вводных — рискнёте полететь российскими авиакомпаниями?

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