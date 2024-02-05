Голливудский гламур, зачесанные назад и не закрывающие лицо: стильные женские прически на седые и седеющие волосы

Еще относительно недавно появление седых волос могло стать для любой женщины настоящей маленькой трагедией. Но сегодня ситуация в этом плане в корне изменилась. Естественная седина считается модной, поскольку выглядит стильно, солидно и привлекательно.

Единственное, женщине с седеющими волосами нужно тщательнее выбирать для себя прическу.

Боб

К примеру, очень красиво седина сочетается с классической прической, отлично подходящей для женщин в возрасте, – бобом. Считается, что такая стрижка делает образ одновременно элегантным и солидным.

Средняя длина

Помимо короткого боба, обладательнице седых волос можно выбрать для себя стрижку средней длины. Волосы в такой прическе рекомендуется зачесывать назад и убирать за уши. Этот вариант женщине в возрасте, по мнению стилистов, подходит просто идеально. Известно, что прически с зачесанными назад волосами способны давать, в том числе и омолаживающий эффект.

Длинные волосы

Также стильно седина может смотреться и на длинных волосах. Считается, что в особенности хорошо в данном случае может подойти, к примеру, стрижка каскад.

Локоны

Конечно же, седые волосы можно укладывать в том числе и локонами. Для создания такой прически можно использовать как бигуди, так и плойку. Но в последнем случае стоит быть поосторожнее. С возрастом волосы, как известно, начинают истончаться и даже выпадать. Перегрев для таких волос может быть очень опасен.

Локоны в сочетании с седыми волосами всегда смотрятся восхитительно. Стилисты считают, что такие прически выглядят солидно и богемно.

Блики в волосах

Стильные прически на седые волосы, как считают стилисты, можно дополнять светлыми бликами. Конечно, для создания таких бликов придется посетить парикмахерскую. Но поход к стилисту будет не напрасным. Белые блики в седых волосах всегда смотрятся просто великолепно.

Крупные волны

На седых волосах любой длины очень красиво смотрятся также крупные волны. Плюсом таких причесок считается простота укладки. Чтобы придать волосам объема, нужно лишь уложить плойкой всего несколько локонов.

Кудри

Конечно же, седые волосы можно завивать и в более выраженные кудри. Считается, что такая прическа создает с сединой просто восхитительный контраст.

Ниспадающий объем

Объемные прически на прямые волосы, по мнению специалистов, также очень идут женщинам в возрасте. Такая укладка позволяет скрывать истончение волос и при этом выглядит очень солидно.

Голливудский гламур

Голливудским гламуром называют мягкие прически на длинные волосы, созданные с помощью не плойки или бигуди, а фена. Волосы, уложенные подобным образом, смотрятся очень элегантно.

К плюсам причесок голливудский гламур относят, помимо всего прочего, универсальность. Такие укладки отлично сочетаются как с вечерними образами, так и с повседневными.

Короткие стрижки с укладкой

Короткие стрижки на седые волосы, как считают стилисты, выглядят очень женственно и элегантно. Такая женская прическа обязательно должна иметь объем.

Подкрученные кончики

Можно выбирать для седых волос и прически с подкрученными кончиками. Этот вариант укладки производит очень милое, почти девичье впечатление. При этом сами седые волосы добавляют стрижке солидности.