Мнение: Запад умер

Значит, и России не жить

Я уже писал тут несколько раз про одного из величайших, на мой взгляд, мыслителей современности – об Александре Морозове. ЖЖисте, который работает грузчиком. И книгу его рекламировал. Мы с ним познакомились в Шоколаднице, и я этим знакомством горжусь. Его последний пост прекрасен, грех не перепечатать… Прекрасен и печален.

“Чей Кашмир?

В России абстракции Шпенглера приобретают реальные формы. Да, оно начинает работать в прямой видимости. А не какими-то намеками, как раньше.

Это Закат Запада.

Россия – это Запад. Запад – это цивилизация. Цивилизация – это совокупность застывших форм реализовавшей себя культуры. Или уже мертвой культуры, поскольку уже всё реализовавшей.

С вершины путь только вниз. Цивилизация мертвой культуры начинает распадаться-разлагаться, утрачивая сложность сначала в виде измерений жизни – это почти абстрактно, а потом – в виде деталей жизни, реально и жизненно.

*

Всё, что оставалось от изначальной русской культуры, было вычищено немцами еще в 18 веке. Причем настолько чисто, что сейчас даже сложно представить, что она из себя представляла.

Какой-то набор шумов: …посею лебеду на берегу … во поле береза стояла … эх, лапти, да лапти… Как будто на радио гуляют диапазоны; фразы есть, а смысла нет.

Что интересно, современность России тоже превратилась в набор шумов. Есть какие-то явления, которые вроде бы как происходят, но ни во что целостное они не складываются. Так и выглядит утрата сложности высшего порядка, на уровне смыслов.

Есть Запад – США и Европа, и есть Дикий Запад – Россия и Латинская Америка. А еще ещё Тоже Запад – он охватывает почти весь мир. Речь идет в первую очередь о культурном влиянии, которое проникает во все пространства жизни обществ. На Западе Запад умирает медленно, органично, спокойно. Это можно увидеть, только если сравнивать десятилетия. Вне Запада Запад умирает кусками; было что-то западное, и вдруг оно отвалилось. А в дыре, оказывается, ничего больше и нет, кроме дыры – или уже что-то сгнило под заплаткой, или никогда и не было. И ещё хуже – из открывшихся дыр начинают лезть дичь и ад.

Рушится ли Россия? В России территориальной нет никакой иной культурной России, кроме Запада. В России рушится Запад. Рушится так же, как он рушится на Западе. А России культурной в России нет. Она не тут, она всегда где-то в ином параллельном пространстве.

*

Жизнь находится в состоянии перманентной деградации. Это результат и накопления-наследования ошибок, и инерции развития. Чтобы жизнь не деградировала, всегда должен быть фактор, который тянет ее к развитию, условно вверх. В человеческих обществах вверх тянет высокая культура.

Культура делится на низкую-бытовую и высокую-бытийную. Для того, чтобы была национальная культура, уровни должны состыковываться друг с другом. Если нет, то высокая культура улетает в небеса, отрываясь от народа, а внизу начинаются хтонь и автохтонь.

Иногда из-под асфальта западной культуры что-то народное пробивается – День мертвых в Мексике, карнавал в Бразилии, Бессмертный полк в России; но эти явления, хотя и имеют какое-то культурное выражение автохтонного населения, не находятся ни в каком культурном контексте. Культура подразумевает, что культурные элементы связаны между собой; тут нет не только связи с иными элементами, но и нет самих иных элементов. И получается Бессмертный полк в вакууме, или в интернете.

…Москва – третий Рим… Эх, лапти, да лапти…

За фразой о культуре должно что-то реальное стоять. Например, за культурой шнуровой керамики – шнуровая керамика. За культурой выгребных ям – выгребные ямы.

Что стоит за культурой Третьего Рима?

Ыыыы… Может, гееборчество? Третий Рим, Русь гееборческая, Россия иудео-православная, исламо-буддистская.

Трудно, очень трудно писать о русской культуре с высоты ее руин, не срываясь в жесткий глум.

Петр I Третий Рим за ветхостью выкинул, провозгласил империю. Нужно заметить, что в это время все серьезные страны – Франция, Испания, Англия – назывались просто королевствами. Империя была одна, Священная Римская – крайне невнятное государственное образование. Которое в то время била Франция.

При Николае I организовали русский язык. При Александре II начали придумывать русскую нацию. При Николае II даже создали правдоподобный образ нации. Васнецов и Есенин идут в ГУМ, такой псевдорусский стиль. В общем получалось гармоничненько, буржуазии нравилось. Но у большевиков получилось интереснее во-первых, и буржуазия закончилась во-вторых. А поскольку любая культура модерна есть культура буржуазная, то и культура большевиков долго не протянула.

*

Запад – это пространство идей, сформированное идеями.

Ментальность – это набор характеристик мышления, которые определяют, как именно, каким образом человек думает. Западный человек думает через идею, посредством идеи. Разумеется, далеко не каждый западный человек – большинство людей вообще не думают. Но именно мышление немногих людей через идеи и определило мышление собственно Запада.

Западное мышление – это мышление идеями. Мышление идеями – это западное мышление. Мышление идеями возникало и в цивилизациях Востока – но там оно как-то быстро исчезало. Это было очень давно.

Сейчас, в результате падения качества людей вообще, людей, мыслящих идеями, становится меньше. В результате их становится недостаточно для взаимодействий в сфере идей. Отдельные люди идеи выдавать могут, но эти идеи дальше них не пойдут – нет уже среды распространения. Это и есть смерть Запада как пространства идей. А Запад не как пространство идей – это уже не Запад.

Пространство идей создает пространство бытия. Без идей возможно только пространство быта.

Без идей любая страна превращается в Пакистан.

Почему Пакистан? Потому что что-то между нечто и ничто, без идей, но с атомной бомбой.

Какие у вас идеи по поводу Джамму и Кашмира? – Вломить!

Красные муравьи воюют с черными муравьями уже десятки миллионов лет. Но всё это только быт. Возможно, потому, что все военкоры у муравьев взаимозаменяемы, как и личности. Эпос некому написать.

Да и «личность» западная идея. И западная, и идея. Вне запада есть только функционалы. Функционалы занимаются бытом. И кто был до Беназир Бхутто, кто после – это не важно. Это просто поток быта, который просто течет. А направления нет, потому что направление – это идея.

*

Бытие, остаточное бытие, остаточное видение бытия – это осталось только на Западе и у Запада; у остальных – только быт. Но русских подсадили на иглу бытия, и русские хотят новую дозу. Все новости – только западные. Новости восточные смотреть и слушать невозможно, потому что в них есть только быт, а бытия нет.

Западное мышление оперирует идеями и идеологиями; в этом плане русское мышление есть западное мышление. Восточные события лишены идейного содержания; поэтому и Западу, и русским они не интересны. Сквозь призму идеологии на Востоке нет событий, вообще событийности нет. Восток видит мир через «порядок», через системность, через должность. Когда на Востоке пытаются мыслить идеями и идеологиями, получается или Культурная революция, или полпотовщина, или Иранская Белая революция. Результаты обычно скорбные. Пример Японии – вроде бы это «западная» страна, но событийности там нет; значит, не западная.

«Скифы» Блока – это образцовый пример периферийного мышления русской интеллигенции. И верно – потому что периферия Запада. Кроме интеллигенции в России мыслить идеями никто не умеет. А интеллигенции больше нет. И не будет.

Нация – величина переменная. С тем, как национальный проект затухает, понимание идей снижается и исчезает.

Россия – это Запад. Россия была придумана Западом. На базе мышления идеями. Русские мыслят идеями, сейчас популярно антизападничество. Но это западная идея. А если русские перестанут мыслить идеями, то они перестанут мыслить вообще. Потому что мыслить иначе, чем идеями, русские не умеют. А идеи – всё.

Собственно мыслительный аппарат западный. И уже сломанный. А без такого аппарата понять что-то невозможно, нечем понимать.

Если убрать из Дугина западно-фашистского Хайдеггера – он сдуется, как воздушный шарик, мягко говоря. На волю, в пампасы!.. то есть к Платону… И хороводы водить… Во лузях, во лузях зеленых, во лузях.

Традиция? Традиция – это западная идея. Вне Запада есть адат и шариат. И наборы ритуалов. Впрочем, на самом деле только наборы ритуалов.

Дугин может быть только западным. Пакистанского Дугина быть не может.

*

Мировая жизнь определена Западом. Уже.

Сейчас Запад уходит. Исторический цикл закончен, его не вернуть и заново не придумать. Запад уходит вместе с идеями и бытием как таковым. И в пространстве этого ухода население тоже уходит. Вечный унылый быт после праздника жизни – очень плохой вариант.

У владельцев мира нет идей. Только сохранение существующего порядка. Но мир меняется. И поэтому остается одна идея – выиграть время. Для чего – неизвестно, может что-то появится или само рассосется. Война на Украине – это попытка выиграть время. Что интересно, время выигрывается. Но только для ничего. Но пока владельцы мира сидят ровно – для них конкретно. Время выигрывается «для кого», а не «для чего».

После того, как Запад уходит, остается то же, что после любой цивилизации – набор ритуалов. За него цепляются, потому что иначе будет пустота вообще. И, конечно, остаются кучи отбросов, в пространстве которых мир и будет дальше жить.

Фашизм – это идея. Значит, любая идея похожа на фашизм. Факт?

А всемирный Пакистан – это не идея, это процесс, это судьба.

Когда Запад был жив, подражание Западу смотрелось смешно: карго-культ, самолеты из прутьев, стеклянные бусы, людоеды социалистической ориентации, белые сахибы и глупые раджи. А теперь Запад умер, стало как-то не очень смешно. Жутковато.

Запад – основная система, в которой теперь задается отсутствие бытия. Россия – в Западе. В существующей России бытия больше не будет. Будет только быт, как в Пакистане. Бытие будет или в другой России, или, скорее, в Нероссии. Но еще важнее – не в Западе.

Когда нет бытия, вопрос «Чей Кашмир?» лишается смысла, поскольку задавать его некому, потому что нет личности; и незачем, потому что нет никакой разницы, чей он. Как и все прочие вопросы.

Пакистан – древнейшее государство мира. Пакистанская государственность насчитывает 40 тысяч лет. (Из презентации страны на компакт-диске, распространяемом пакистанским посольством)

(АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ)

https://ms1970.livejournal.com/190661.html