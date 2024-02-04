Рупор кремлевской пропаганды: Кризис в Авдеевке

Противник сообщает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у затопленного карьера и зашли в севрную часть города на первые улицы, где начались уличные бои.

До ключевой дороги снабжения авдеевского гарнизона от места прорыва – несколько сотен метров. Противник ввиду этого сейчас предпринимает попытки контратак для стабилизации ситуации.

Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои в юго-восточных кварталах города со стороны "Царской охоты". Также идут сильные бои к западу от "Зенита" (часть ПВО).

Сегодня по этому поводу массированную истерику закатили миньоны Порошенко – Бутусов, Мосийчук, Цаплиенко и прочая шобла. Требуют прислать резервы и прекратить врать о ситуации в Авдеевке.

Где-то я это уже видел…Ах да, во время битвы за Артемовск. Зеленский между тем фоткался в тыловых районах у Орехова.

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