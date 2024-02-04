Мнение: О страшной правде, которую скрывали родители… Жизнь — боль?

Одну девочку долго травили одноклассники в школе. Она молчала, терпела, страдала, рыдала. А потом взяла отцовское ружьё…

Это уже не из американской жизни, а из российской. Устав терпеть, жертва травли застрелила обидчицу, ранила ещё пятерых одноклассниц и… покончила с собой.

История наделала много шума, а думцы спешно разработали законопроект «О запрете буллинга». Его внесут уже весной. Самая главная идея — во всём виноваты родители. Им и отвечать, если сыночка/дочечка кого-то «затравили». Плохо воспитывали. Не так.

И с этой позицией неожиданно согласились сторонники скрепных ценностей.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал родителей научить ребенка «состоянию бесстрастия». Тогда школьник не будет «пытаться отвечать на провокации» одноклассников. И даже на буллинг.

У священнослужителя спросили, стоит ли переводить на домашнее обучение ребенка, который страдает из-за травли в школе. «Жизнь человека протекает в разных условиях, в разной среде и поэтому примеры буллинга могут быть некой вакциной для того, чтобы человек, входя в жизнь, понимал, что жизнь — это не просто прогулка, это испытание, в том числе испытание от ближних», — заявил отец Марк в эфире радио «Логосъ».

Ну, да: Бог терпел и нам велел. А если ударили тебя по правой щеке, подставь левую. И наоборот. И до бесконечности.

А на что в будущем пойдут такие «терпеливые», повзрослев и возмужав?

Ведь боль накопленных обид всё равно потребует выхода?

Против кого она будет направлена тогда?

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