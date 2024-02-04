Выявлена болезнь кишечника, передаваемая половым путем

Как сообщает издание Emerging Infectious Diseases, результаты исследования, проведенного американским эпидемиологом Катрин Кун, показали наличие связи между половым контактом и передачей бактерии Campylobacter, вызывающей гастроэнтериты.

Эпидемиолог отмечает, что у мужчин, находящихся в половых отношениях с другими мужчинами, степень риска заражения Campylobacter возрастает в 14 раз, уточнив, что бактерия, обычно ассоциирующаяся с заражением через пищу и воду, может вызвать диарею и ряд других симптомов, не представляющих серьезной опасности.

В том случае, если иммунная система ослаблена, кампилобактериоз, обычно не считающийся сколь-либо существенной проблемой, может привести к достаточно серьезным последствиям, вплоть до паралича.