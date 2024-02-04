Избегайте ненужных дискуссий и выплесните гнев на бумагу: как справиться с перепадами настроения во время беременности

Беременность – это прекрасное время, полное радостных ожиданий. Однако это также бывает периодом испытаний и перепадов настроения, особенно в первом триместре, когда гормональные изменения и физические неудобства могут вызвать стресс и тревогу. В этой статье мы расскажем о том, как справиться с негативными эмоциями во время беременности.

Эмоциональные изменения во время беременности являются абсолютно нормальными, и важно помнить, что они временны и не должны определять ваше настроение на постоянной основе. Тем не менее, эти перепады настроения могут вызывать стресс у окружающих вас людей и привести к ненужным спорам и конфликтам. Важно научиться управлять своими эмоциями, чтобы сохранить гармонию в семье и окружении, а также обеспечить спокойное и счастливое время для вас и вашего малыша.

Причины нервозности во время беременности

Нельзя винить в перепадах настроения во время беременности гормональный сбой, говорят эксперты. «Гормоны, вероятно, играют роль, но убедительных медицинских данных пока нет», – говорит Лори Альтшулер, доктор медицинских наук, директор программы исследования расстройств настроения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Более существенным является накопительный дискомфорт во время беременности. «В первые месяцы беременности некоторые женщины испытывают тошноту, усталость, болезненность в груди и страх, если что-то может пойти не так», – говорит Кларк Гиллеспи, доктор медицинских наук, автор книги «Ваша беременность месяц за месяцем».

Со временем появляется бессонница, усиливается давление на кишечник и мочевой пузырь, возникает ощущение жара в теле – все это может способствовать раздражительности. Что поможет справиться с перепадами настроения во время беременности?

Избегайте ненужных дискуссий

Важно установить границы и определить темы, на которые вы хотите говорить с людьми. Если кто-то поднимает тему, которую вы не хотите обсуждать, постарайтесь оставаться вежливой. Можно сказать что-то вроде: «Я бы не хотела обсуждать эту тему, если вы не против».

Если дискуссия становится неприятной или неудобной, попробуйте сменить тему на более нейтральную или приятную. Если вы чувствуете, что спор может возникнуть, лучше промолчать и не вступать в него.

Относитесь к мнению другого человека с пониманием. Даже если вы не согласны с ним, старайтесь относиться к нему с уважением. Ищите поддержку у друзей и семьи. Поделитесь своими чувствами и страхами с теми, кому доверяете. Они помогут вам справиться с дискомфортом и поддержать вас.

Оставайтесь активными

Плавание, теннис, работа в саду – многие виды регулярных физических упражнений могут контролировать ваш эмоциональный настрой, облегчая при этом физический дискомфорт. Есть специальный вид йоги для беременных, который помогает укрепить мышцы и улучшить гибкость. Можно заняться пилатесом, который улучшает координацию движений.

После работы обязательно выделяйте себе полчаса, чтобы прогуляться в парке или на природе. Важно помнить, что перед началом любой физической активности необходимо проконсультироваться с врачом.

Выплескивайте гнев на бумагу

Это эффективный способ справиться с негативными чувствами, такими как гнев, страх, тревога или грусть. Когда мы записываем свои мысли и чувства, мы можем лучше понять их причины. Ведение дневника помогает нам лучше понять себя и свои потребности, а также улучшить наше эмоциональное здоровье.

Делайте перерыв для психического здоровья

Психологическое состояние беременной женщины может быть нестабильным, ей требуется время для отдыха и восстановления. Перерывы помогают снизить уровень стресса и тревоги, а также улучшают настроение и общее самочувствие.

Важно найти занятие, которое поможет восстановить эмоциональный фон. Посмотрите любимый фильм, почитайте книгу, займитесь рукоделием или попрактикуйтесь в игре на музыкальном инструменте. Найдите для себя то, что доставляет вам удовольствие и поднимает настроение.

Воспользуйтесь профессиональной помощью

Если вы обнаружите, что из-за гнева вам трудно работать и жить, разумно проконсультироваться у врача. Материнский гнев после родов может усугубляться физическим и умственным истощением, нарушенными ожиданиями, потерей сна и стрессом. Это может быть признаком послеродовой депрессии, и лучше всего не пытаться избавиться от нее самостоятельно, а обратиться к врачу, который поможет с лечением этого заболевания.