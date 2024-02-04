Останкинскую башню подсветили цветами флага Техаса

Останкинскую башню подсветили красным, синим и белым в знак поддержки Техаса.

Как объяснили организаторы мероприятия, эти цвета, совпадающие с цветами флага Техаса, символизируют борьбу американского народа за независимость от «демократического оккупационного правительства».

Вечером 4 февраля москвичей и гостей столицы, гулявших возле телебашни, опрашивали о том, как они относятся к техасцам. Все респонденты заявили о глубоком уважении к восставшему народу на другом континенте.

– Про Техас я знаю, что там живут смелые, честные люди, не негры какие-нибудь, а колхозники, фермеры по-ихнему, – объяснил один из прохожих.

Ещё один участник опроса заявил, что Байден – еврей, и неудивительно что американцы восстали против его диктатуры. Многие спрашивали, побеждают ли техасцы и скоро ли они дойдут до Вашингтона. Некоторые проявили хорошую осведомлённость о делах в США и предложили подсветить башню также цветами флага Оклахомы, чтобы вдохновить простых оклахомцев на вооружённую борьбу.

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