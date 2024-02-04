Часть американцев, приобретших гарнитуру Apple Vision Pro, разочаровались продуктом

Часть американцев, приобретших гарнитуру Apple Vision Pro, выразили свое разочарование продуктом и вернули деньги или планируют это сделать, что стало известно из постов на форуме Reddit.

Один из пользователей с никнеймом “reluctantclinton” пояснил о своем опыте. Он приобрел Apple Vision Pro с большим оптимизмом, но после использования столкнулся с несколькими недостатками. Он пожаловался на ограниченное поле зрения в режиме прозрачности и недостаточное качество изображения окружающей среды, передаваемое на экраны камеры Vision Pro. Его также беспокоило значительное вес устройства, который вызывал усталость головы и лица при длительном использовании.

Другой пользователь, Betterjake, также выразил недовольство гарнитурой. Он упомянул высокую стоимость, большой вес и недостаточно совершенную систему управления жестами и взглядом. Он отметил, что хотя управление работает неплохо, оно не безупречно, и невозможно полностью избежать ошибок, так как устройство не предоставляет альтернативных методов управления.

Несмотря на несколько негативных отзывов, большинство пользователей положительно оценили Apple Vision Pro. Они отмечают великолепное качество дисплеев и непередаваемый опыт просмотра фильмов.

Один из пользователей, drarnab, поделился впечатлениями: “Качество экрана великолепное. Я смотрел «Космическую одиссею 2001 года», сидя ночью на Луне. Безумие… Я навсегда запомню это ощущение”.

Гарнитуры Vision Pro появились в продаже в США 2 февраля, а Apple обещает выпустить их и в других странах до конца года.