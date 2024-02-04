 

В школах начнут раздельно преподавать математику для мальчиков и девочек

04.02.2024, 17:33, Разное
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Уроки арифметики, алгебры и геометрии больше не будут гендерно-нейтральными – с таким заявлением выступил замминистра просвещения Николай Плугов.

Начиная со следующего учебного года, занятия по этим предметам для мальчиков и девочек начнут различаться, подобно тому, как это происходит на уроках труда.

Чиновник пояснил, что в обучении мальчиков упор сделают на практические навыки: им предстоит рассчитывать траекторию снаряда и полёта дрона, решать задачи о необходимых объёмах производства баллистических ракет, а также решать задачи, необходимые для овладения инженерными и техническими специальностями.

В то же время для девочек предусмотрен упрощённый курс, цель которого – научить будущих мам разумно расходовать свой материнский капитал. В конечном счёте в министерстве планируют сделать раздельным обучение и по другим предметам, и математические дисциплины выступают здесь в качестве площадки для экспериментов.

– В министерстве нет единого мнения о том, нужно ли учить девочек математике после 4 класса, – говорит замминистра. – Многие полагают, и небезосновательно, что навык счёта в столбик в пределах прожиточного минимума – это всё, что может потребоваться будущей хозяйке. Однако пока мы решили действовать более консервативно, оставив у девочек математику, но привязав её к решению каждодневных насущных проблем молодой семьи. Их будут учить рассчитывать долю крупы для приготовления каши и платить за ЖКХ, в то время как глава семьи работает и зарабатывает деньги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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