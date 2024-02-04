Мнение: Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

1. Хозяин бывшего Твиттера Илон Маск встал на сторону Техаса и прочих республиканских штатов, которые пытаются отбиться от толп мигрантов, приглашённых в США администрацией президента Байдена (ссылка):



Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.

“Стратегия Байдена очень проста.

Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов.

Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство – однопартийное государство.

Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию”, – написал он в пятницу в X (ранее Twitter).

“Это объясняет такое небольшое количество депортаций. Каждая депортация – это потерянный голос”, – убежден миллиардер.

2. Сергей Цветков цитирует очередные исследования, демонстрирующие эффективность работы радужной пропаганды среди молодого поколения (ссылка):



По данным Общественного института изучения религии, 28% взрослых представителей поколения Z (в возрасте от 18 до 25 лет) соотносят себя с ЛГБТК+*. По данным института, аналогичная доля среди всего взрослого населения США составляет 10%, среди миллениалов (родившихся примерно с 1981 по 1996 год) — 16%, среди поколения X — 7% (родившихся примерно с 1965 по 1980 год), а среди бэби-бумеров (родившихся примерно с 1946 по 1964 годы) и молчаливого поколения (родившихся примерно с 1928 по 1945 годы) — по 4%.

3. Болезнь, когда-то занесённая в Европу моряками Колумба из Нового Света, теперь всё шире охватывает Америку (ссылка):

Заболеваемость сифилисом в США продолжает расти, в 2022 году в стране зафиксировано 207 тыс. случаев заражения, что является рекордным за 70 лет показателем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний Последний раз аналогичные показатели фиксировались в 1950-е годы, сообщает Bloomberg. При этом в начале 2000-х в год выявляли около 30 тыс. новых случаев сифилиса. С тех пор заболеваемость стабильно растет.

По сведениям агентства, негативная тенденция фиксируется на фоне сокращения объемов финансирования местных медучреждений, а также из-за роста распространения инфекции, обусловленного увеличением употребления наркотиков и количества незащищенных половых контактов.

В качестве ответных мер специалисты предлагают разработку экспресс-тестов на выявление сифилиса, отвечает Bloomberg. Тем не менее, пациенты с диагностированными случаями заболевания сталкиваются с дефицитом необходимых для его лечения медпрепаратов.