Эксперты iFixit называют EyeSight слабым местом Apple Vision Pro

Команда экспертов из iFixit, которая специализируется на оценке ремонтопригодности электроники, провела разборку гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Этой интересной темой поделилось издание MacRumors.

Во время разборки Vision Pro, проведенной iFixit, было обнаружено множество внутренних компонентов устройства, включая различные камеры и датчики, вентиляторы, моторы объективов и многое другое. Сложность конструкции указывает на то, что разборка и ремонт устройства будут непростыми задачами.

Эксперты отметили, что “EyeSight” может стать слабым звеном в процессе ремонта устройства, так как у этой функции существует множество потенциальных проблем. Однако, они также выразили признательность Apple за легко заменяемые динамики и аккумулятор, что является большим преимуществом с точки зрения ремонтопригодности.

Apple Vision Pro оснащен мощным чипом M2, включающим 8-ядерный процессор, 10-ядерный графический процессор, 16-ядерный нейронный процессор и 16 ГБ унифицированной памяти. Другие характеристики включают до 1 ТБ памяти и новый чип R1, который обрабатывает данные от 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов, создавая ощущение, что контент появляется перед глазами пользователя.