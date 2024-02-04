Лимонное и кокосовое масло или сахар с медом: домашние средства, способные удалить въевшуюся грязь и осветлить кожу

Справиться с въевшейся грязью на коже не так-то просто. Использование в подобных случаях мыла или специальной косметики часто невозможно. Существует достаточно простые и эффективные способы решить эту проблему и очистить кожу от въевшейся грязи.

Овсянка с йогуртом

Подобные средства не только отбеливают кожу и устраняют с нее въевшееся загрязнение, но и питают эпидермис, что гарантирует быструю регенерацию клеток. Овсянка лечит воспалительные заболевания кожи и экзему. Также средства на ее основе обладают эффектом пилинга и могут использоваться для отшелушивания.

Йогурт или кефир, входящие в подобные составы, содержат молочную кислоту, которая может удалить загрязнение, стимулируя регенерацию клеток. Чтобы приготовить такое очищающее средство, необходимо в равной пропорции смешать йогурт и овсянку, нанести на потемневший участок кожи полученную пасту, выждать около 10 минут, после чего промыть проблемное место теплой водой.

Картофель

С помощью сырого картофеля можно не только избавиться от прыщей, но и осветлить потемневшую кожу или же решить проблему грязи на коже. Это достигается за счет содержания в клубнях фермента катехолазы.

Чтобы избавиться от въевшейся в кожу грязи, можно вымыть картошку до чистоты, тонко ее нарезать, аккуратно потереть кожу ломтиками картошки и выждать около 15 минут. После этого промойте поврежденный участок прохладной водой.

Пищевая сода

Решить проблему с почерневшей кожей и въевшейся в нее грязью можно с помощью пищевой соды. Также такие составы используются для осветления зубов. В то же время, нужно помнить о том, что применять пищевую соду необходимо с осторожностью, так как она может раздражать кожу и приводить к появлению воспаления.

Для приготовления очищающего состава необходимо смешать воду и соль, получив насыщенный раствор. Его наносят на проблемный участок кожи и выжидают около 15 минут. Останется лишь промыть обработанную кожу чистой водой.

Алоэ вера

Алоэ вера — это растение, листовые пластинки которого содержат уникальный гель, обладающий целебными свойствами. С помощью такого средства можно успокоить раздраженную кожу, осветлить ее, избавиться от воспаления или же едва заметных шрамов и рубцов. Алоэ вера обладает выраженными противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Чтобы приготовить такой очищающий состав, необходимо либо приобрести гель алоэ вера в аптеках и магазинах либо срезать несколько зеленых листиков, которые несколько часов выдерживают в холодильнике. Далее смешивают гель с молоком и наносят полученную пасту на почерневший участок кожи. Следует укрыть сверху полиэтиленом или выдержать компресс 12 часов. Останется лишь промыть кожу утром и повторять такую процедуру на протяжении нескольких недель.

Сахар

Установлено, что сахар обладает свойствами отшелушивания кожи, которая потемнела из-за накопления многочисленных омертвевших клеток. Это вариант пилинга, который можно провести своими руками в домашних условиях. Для приготовления подобного средства используется сахар, мед и лимон.

Необходимо выжать свежий лимон, добавить ложку сахара и меда, затем перемешать все ингредиенты. Полученную смесь наносят на потемневшие участки кожи, выжидают несколько минут, после чего промывают теплой водой. Рекомендуется выполнять такую процедуру на протяжении месяца каждый 2-3 дня, что позволит существенно осветлить кожу.

Кокосовое масло и лимон

Это быстрый и эффективный способ избавиться от почерневших участков кожи. Для этого необходимо использовать кокосовое масло и лимон. Кислоты в цитрусовых отлично устраняют пигментные пятна, а кокосовое масло прекрасно увлажняет кожу, делает ее бархатистой и эластичной.

Чтобы приготовить такое средство, необходимо в равных долях смешать оба ингредиента, нанести полученный состав на проблемный участок кожи на 10 минут, после чего смыть теплой водой.

Зеленый чай

Содержащиеся в зеленом чае соединения осветляют кожу, существенно улучшая ее состояние. Все, что нужно будет сделать, это заварить насыщенный чай, после чего аккуратно с помощью ватного тампона нанести такую жидкость на проблемные участки тела. Это могут быть почерневшие ступни или же воспалившаяся кожа. Необходимо сделать несколько аппликаций, чтобы через две-три недели увидеть первый эффект.

Сахар и оливковое масло

Чтобы решить проблему почерневших участков кожи, можно использовать приготовленный раствор из сахара и оливкового масла. Последнее отлично увлажняет эпидермис, питая его различными полезными витаминами и микроэлементами, в то время как сахар обладает выраженным отшелушивающим эффектом.

Необходимо смешать оба ингредиента в разных пропорциях, затем нанести полученный состав на почерневшие участки кожи. Следует слегка помассировать, делая это осторожно и медленно. Выждать около 5 минут, после чего обязательно смыть очищающим раствором.