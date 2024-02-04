Хуситы потопили корабль, который вёз 10 млн экземпляров статьи «Об историческом единстве русского и техасского народов»

Йеменские общественные активисты из движения «Ансар Аллах» потопили корабль, который должен был доставить в США 10 млн экземпляров статьи «Об историческом единстве русского и техасского народов».

В результате атаки никто не пострадал, но груз безвозвратно уничтожен. Корабль шёл по Северному морскому пути, поэтому ещё предстоит выяснить, каким образом хуситам удалось пустить его ко дну. Экипаж судна вскоре был подобран ледоколом.

С конца 2023 года число кораблекрушений, в которых обвиняют хуситов, резко возросло – об их атаках сообщают по всему земному шару. Считается, что хуситы с января потопили не менее 16 кораблей и повредили ещё 45, а также сбили две сотни спутников SpaceX и подожгли электрокар жителя Калифорнии (по крайней мере, так он заявил в страховую компанию).

Сами активисты охотно берут на себя ответственность и предупреждают, что если США и Израиль не изменят свою политику, то «разразится буря» и происходящее сейчас «покажется лёгким утренним штормом».

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