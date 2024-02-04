 

Хуситы потопили корабль, который вёз 10 млн экземпляров статьи «Об историческом единстве русского и техасского народов»

04.02.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Йеменские общественные активисты из движения «Ансар Аллах» потопили корабль, который должен был доставить в США 10 млн экземпляров статьи «Об историческом единстве русского и техасского народов».

В результате атаки никто не пострадал, но груз безвозвратно уничтожен. Корабль шёл по Северному морскому пути, поэтому ещё предстоит выяснить, каким образом хуситам удалось пустить его ко дну. Экипаж судна вскоре был подобран ледоколом.

С конца 2023 года число кораблекрушений, в которых обвиняют хуситов, резко возросло – об их атаках сообщают по всему земному шару. Считается, что хуситы с января потопили не менее 16 кораблей и повредили ещё 45, а также сбили две сотни спутников SpaceX и подожгли электрокар жителя Калифорнии (по крайней мере, так он заявил в страховую компанию).

Сами активисты охотно берут на себя ответственность и предупреждают, что если США и Израиль не изменят свою политику, то «разразится буря» и происходящее сейчас «покажется лёгким утренним штормом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Лимонное и кокосовое масло или сахар с медом: домашние средства, способные удалить въевшуюся грязь и осветлить кожу

04.02 / Сбой в работе украинского госприложения “Дия” восстановлен

04.02 / Россельхознадзор ограничил импорт гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы из-за калифорнийского цветочного трипса

04.02 / Пенсионные накопления граждан, сдавших биометрию, направят в фонд их будущих штрафов

04.02 / Названы продукты, вызывающие задержку воды и хроническое воспаление

04.02 / Школьникам на уроках семьеведения будут показывать шоу «Беременна в 16»

04.02 / Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

04.02 / Врач Жусина: Чрезмерное потоотделение может быть симптомом рака

04.02 / Сбой госприложения “Дия” произошел во время голосования на “Евровидении”

04.02 / Мнение: О космических масштабах… Как тебе такое, Илон Маск?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика