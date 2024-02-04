Россельхознадзор ограничил импорт гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы из-за калифорнийского цветочного трипса

Россельхознадзор ограничил импорт гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы в Россию из-за опасений, связанных с распространением калифорнийского цветочного трипса. Это решение было объявлено пресс-службой ведомства. Россельхознадзор направил обращения к соответствующим органам этих стран с просьбой прекратить сертификацию эквадорских гвоздик с 9 февраля.

Калифорнийский цветочный трипс является карантинным объектом, который может повредить до 244 вида растений из 62 семейств. В последнее время, при поставках цветов из Эквадора, были выявлены случаи нарушения фитосанитарных требований ЕАЭС. Согласно данным Россельхознадзора, именно в цветочной продукции Эквадора было выявлено наибольшее количество цветочного трипса.

Калифорнийский цветочный трипс – это насекомое, которое было впервые зафиксировано в РФ в конце 1980-х годов. В случае отсутствия мер борьбы, он может привести к 100% убыткам в урожае.

Ранее Россельхознадзор также ограничил импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Этот карантинный объект может заразить продукты питания, такие как овощи, фрукты, грибы и вяленая рыба, особенно при длительном складском хранении. Россельхознадзор обратился к главе эквадорского Минсельхоза Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой прекратить с 5 февраля сертификацию бананов от пяти эквадорских экспортеров.