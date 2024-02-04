 

Россельхознадзор ограничил импорт гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы из-за калифорнийского цветочного трипса

04.02.2024, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россельхознадзор ограничил импорт гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы в Россию из-за опасений, связанных с распространением калифорнийского цветочного трипса. Это решение было объявлено пресс-службой ведомства. Россельхознадзор направил обращения к соответствующим органам этих стран с просьбой прекратить сертификацию эквадорских гвоздик с 9 февраля.

Калифорнийский цветочный трипс является карантинным объектом, который может повредить до 244 вида растений из 62 семейств. В последнее время, при поставках цветов из Эквадора, были выявлены случаи нарушения фитосанитарных требований ЕАЭС. Согласно данным Россельхознадзора, именно в цветочной продукции Эквадора было выявлено наибольшее количество цветочного трипса.

Калифорнийский цветочный трипс – это насекомое, которое было впервые зафиксировано в РФ в конце 1980-х годов. В случае отсутствия мер борьбы, он может привести к 100% убыткам в урожае.

Ранее Россельхознадзор также ограничил импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Этот карантинный объект может заразить продукты питания, такие как овощи, фрукты, грибы и вяленая рыба, особенно при длительном складском хранении. Россельхознадзор обратился к главе эквадорского Минсельхоза Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой прекратить с 5 февраля сертификацию бананов от пяти эквадорских экспортеров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Лимонное и кокосовое масло или сахар с медом: домашние средства, способные удалить въевшуюся грязь и осветлить кожу

04.02 / Хуситы потопили корабль, который вёз 10 млн экземпляров статьи «Об историческом единстве русского и техасского народов»

04.02 / Сбой в работе украинского госприложения “Дия” восстановлен

04.02 / Пенсионные накопления граждан, сдавших биометрию, направят в фонд их будущих штрафов

04.02 / Названы продукты, вызывающие задержку воды и хроническое воспаление

04.02 / Школьникам на уроках семьеведения будут показывать шоу «Беременна в 16»

04.02 / Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

04.02 / Врач Жусина: Чрезмерное потоотделение может быть симптомом рака

04.02 / Сбой госприложения “Дия” произошел во время голосования на “Евровидении”

04.02 / Мнение: О космических масштабах… Как тебе такое, Илон Маск?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика