Пенсионные накопления граждан, сдавших биометрию, направят в фонд их будущих штрафов

Компания «Центр Биометрических Технологий», успешно отчитавшаяся о сборе 18-миллионного отпечатка биометрии граждан в ЕБС, предложила направить отчисления, осуществляемые гражданами в «Социальный фонд России», на счета «Фонда будущих штрафов».

Согласие на перечисление имеющихся и вновь поступивших денежных средств будет подтверждено автоматически при следующем считывании биометрии.

Новообразованная структура фонда, возглавляемая организацией, поспособствует повышению сознательности и уверенности граждан в части следования регламентам административного и уголовно-процессуального кодекса для погашения штрафов, которые в будущем могут быть выставлены за различные нарушения, допускаемые гражданином. Фонд позволит также авансировать оплату различных государственных пошлин и иных обязательных платежей путём ареста денежных средств.

– Часто граждане забывают или не имеют возможности оперативно и в полном объеме оплатить все штрафы и начисления, которые им начислили государственные органы за различные ими допущенные нарушения, – напомнили в Минфине. – Но поскольку личность злоумышленников легко и быстро идентифицируется, обязанность гражданина по оплате таких штрафов будет выполнена без задержек и в полном объёме.

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