 

Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

04.02.2024, 9:25, Разное
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Сомнолог София Черкасова объясняет, что бессонница может иметь разнообразные причины, и они могут связаны с нарушениями в работе организма или заболеваниями. В интервью для «Ленты.ру», она подчеркивает, что в 90% случаев бессонница обусловлена стрессовыми ситуациями и нарушением образа жизни.

Черкасова подробно описывает, какие факторы могут сказаться на качестве сна. Она утверждает, что бессонница часто возникает, когда человек не придерживается регулярного режима сна, предпочитая засыпать и просыпаться по настроению. Кроме того, долгое время, проведенное внутри квартиры без выхода на улицу, особенно если оно связано с долгим сидением перед компьютером, может также спровоцировать проблемы со сном.

Сомнолог предупреждает, что смартфоны, особенно вечернее использование с ними, могут негативно влиять на сон из-за информационной перегрузки и яркого бело-голубого света, который мешает засыпанию.

Чтобы улучшить сон, специалист рекомендует корректировать образ жизни. Это включает в себя уменьшение потребления кофеина, установление регулярного графика сна и пробуждения, активные прогулки на свежем воздухе, регулярную физическую активность и избегание использования гаджетов в поздние вечерние часы.

Черкасова также подчеркивает, когда следует обратиться к врачу из-за бессонницы. Если соблюдение правил гигиени сна не приводит к улучшению ситуации в течение месяца, то это может быть сигналом о наличии заболеваний или нарушениях. Сомнолог предупреждает, что гипертония, сахарный диабет, психические расстройства и патологии, связанные с гормональными нарушениями, такие как депрессия или болезни щитовидной железы, могут быть причинами бессонницы. Также дефицит некоторых витаминов и микроэлементов, включая витамины группы В, витамин D, железо и йод, может сказаться на качестве сна.


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