Названа причина неэффективности антивозрастной косметики

Как сообщат издание Daily Mail, степень эффективности антивозрастных средств, предназначенных для ухода за кожей, при дефиците сна значительно снижается, о чем рассказал американский врач-дерматолог Куин-Джао Сартор.

Особое внимание специалист уделил тому факту, что при регулярном отсутствии здорового сна в течение семи-девяти часов, человеческий организм не может полноценно справляться с окислительным процессом, а именно повреждением клеток активными формами кислорода. Нарушение окислительно-восстановительного статуса клеток представляет собой мощный пусковой механизм ускоренного старения, в связи с чем при дефиците сна, как подчеркнул Сартор, попытки оказать поддержку коже за счет косметики, основу которой составляет ретинол или молочная кислота, успехом не увенчаются.

Кроме того, недостаток сна повышает уровень кортизола, избыток которого может привести к преждевременному обвисанию кожи и появлению морщин.