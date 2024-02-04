Мнение: Как порнография прорвалась в мир Больших Сериалов

Порно и эротика: битва двух якодзун

Безусловно, откровенность и порнографичность многих сцен является одним из ключевых факторов успеха сериала Игра Престолов. Тем, что обеспечило ему невиданное расширение аудитории и возвышение в ранг культурного феномена десятилетия. Хотя, конечно, критика не очень любит именно на этом аспекте концентрироваться; во-первых, это как-то типа неприлично, а во-вторых – критики просто боятся много рассуждать на столько скользкие темы. Чего доброго, попадешь в разряд «озабоченных» у своей аудитории, а самое главное – есть риск подвести свое издание: вдруг из-за «излишнего» внимание к сексу цензура внесет его в разряд «21+» или еще куда похуже (например, завернет в целлофан)?

Так что о порно-содержании в ИП говорят мало – а зря: там реально много интересного.

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