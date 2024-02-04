Диетологи рассказали, к чему приводит просмотр пищевого контента

Как сообщает издание Appetite, просмотр изображений, демонстрирующих нездоровую пищу, может спровоцировать повышенную тягу к подобной еде и нарушить пищевое поведение, что показали результаты исследования, проведенного учеными Ливано-Американского университета.

В ходе эксперимента одна группа в течение 15 минут просматривала в социальных сетях изображения еды, преимущественно фастфуда, в то время как другая изучала снимки, запечатлевшие природу, животных и здания. В итоге испытуемые, рассматривавшие фотографии с пищей, заявили о более сильном чувстве голода, чем представители второй группы, причем выбирая продукты для виртуального обеда они отдавали предпочтение пицце и бургерам.

Позднее был проведен повторный эксперимент, в ходе которого испытуемые, ранее просматривавшие изображения еды, должны были сместить фокус внимания на нейтральные фотографии. Через 15 минут участники, которым предложили сформировать виртуальный обед, больше склонялись уже к салатам и мясу птицы. Ученые подчеркнули, что контент социальных сетей, имеющий отношение к фастфуду, может провоцировать нездоровое пищевое поведение.