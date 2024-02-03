Рупор кремлевской пропаганды: Зачищенный “Зверинец”

Зачищенный "Зверинец".

Подтверждающие кадры с укрепрайона "Зверинец" к северо-востоку от Новомихайловки, который после многомесячных боев был занят российскими войсками.

Относительно ситуации к югу от Новомихайловки, то несмотря на неудачную атаку 30 января (потеря 3 танков и 5 МТЛБ), там тоже за последние дни есть продвижение. ВС РФ очевидно стремятся обойти поселок с севера и юга, чтобы вынудить противника отступить, как это было при взятии Веселого. На окраинах Новомихайловки линия фронта без существенных изменений пока.

Ключевое значение это участка – при взятии Новомихайловки открывается возможность продвинуться к трассе снабжения Угледар-Константиновское, что создаст серьезную угрозу логистики существенной части угледарской группировки противника. Отсюда и тяжесть боев за Новомихайловку – обе стороны понимают ее оперативную ценность.

PS. Судя по вчерашнему заявлению Путина о проблемах с дронами на одном из участков фронта, информация о необязательных потерях техники под Новомихайловкой дошла до руководства. Вчера говорилось, что даны дополнительные указания по производству и развитию систем РЭБ. Но пока снаряд в вопросе FPV дронов превосходит броню и это касается обеих сторон.

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