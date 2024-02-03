Названы продукты питания, снижающие давление

Бренд-шеф сети «Теплые беседы» Тамара Мосева обозначила продукты, употребление которых на регулярной основе позволит снизить внезапно поднявшееся давление.

Отметив, что давление может повышаться из-за вредных привычек, плохого питания, возрастных изменений и стресса, Мосева подчеркнула, что минимизировать скачки можно за счет корректировки рациона питания, уделяя особое внимание поступлению в организм кальция, калия, магния и клетчатки. Максимальную пользу можно извлечь из цитрусовых, учитывая то обстоятельство, что витамин С защищает капилляры и артерии, а флавоноиды способствуют разжижению крови, а также зеленого чая, содержащего танины, улучшающие кровоток.

Минимизировать уровень «плохого» холестерина можно за счет свежих овощей, а орехи, шпинат, свекла, свежие ягоды и курага окажут укрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при гипертонии следует отказаться от чрезмерно соленой и жирной пищи.