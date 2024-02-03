 

В Марокко обнаружены следы человека, оставленные 90 тысяч лет назад

03.02.2024, 23:50, Разное
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Как сообщает издание Live Science, французские геологи обнаружили в Марокко, а именно на пляже, две цепочки следов ног человека, возраст которых составляет около 90 тысяч лет.

Обозреватели отмечают, что в данном случае речь идет о единственных в своем роде отпечатках, обнаруженных на территории Северной Африки и Южного Средиземноморья. Было установлено, что 85 отпечатков ног оставила группа из пяти представителей Homo Sapiens, причем по пляжу 90 тысяч лет назад перемещались как взрослые, так и подростки с детьми.

Высокую степень сохранности отпечатков ученые объяснили расположением песчаной отмели, по которой прошли древние люди во время отлива, на скалистой платформе, покрытой илистыми отложениями.        


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