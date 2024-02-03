Мнение: Письмо: “Танцор из Монреаля”

Это письмо сама разберу, а вам задам вопросы.

junad

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу Вам в надежде получить разбор и обьяснить мне, что я сделала не так и что поможет мне отцепиться от человека в которого я сильно влюблена, но с которым я не могу соблюсти дистанцию.

Мне 28 лет, я профессиональный танцор и педагог, чемпион мира по современным танцам. В 24 года уже работала в университете на кафедре хореографии со студентами, судила фестивали и чемпионаты.

2 года назад я переехала из России в Канаду по приглашению на работу хореографом. В новой стране я никого не знала и пришлось начинать строить карьеру с нуля. Благо английский у меня свободный.

Целый год я знакомилась с танцевальным коммьюнити в новой стране и очень быстро влилась в коллектив и получила невероятную поддержку. Через год я уже начала организовывать свои фестивали, создала команду в 40 человек и всё в профессиональной сфере шло, к счастью, гладко. Сейчас готовимся с командой к чемпионату Канады, чтобы потом была возможность выдвигаться на мир.

История пойдет о Л. Он танцор, как и я, 32 года. Специализируется в другом танцевальном стиле, но в том же жанре. Мы знаем друг друга с момента моего переезда, но были всегда просто друзьями/знакомыми. У него была девушка, я ее лично не знаю, но мне тогда было все равно.

В июле прошлого года я решила нанять педагога к себе в команду и попробовала пригласить его, так как мне нравится его стиль. Оказалось, что он уже работал в хореографии несколько лет назад и очень рад вернуться в это ремесло и попробовать работать с командой (последние несколько лет он занимается танцами сольно и преподает).

После моего предложения я уехала в Россию навестить родителей на два месяца и с октября 2023 года он начал работать у меня в команде (я плачу ему зарплату).

Нам нужно было поставить номер на шоу (часть я и часть он) и когда он начал делать его часть – его работа меня очень впечатлила. Он давал нашим ученикам как раз то, что я хотела бы видеть в постановке. Я раньше нанимала педагогов, но это было идеальное попадание!

После уроков мы с ним несколько раз ходили на ужин, обсудить дальнейшие планы и пообщаться. Оказалось в июне он расстался с девушкой, она ушла от него. Его это пошатнуло, потому что он любил её (я не знала, я думала они все еще вместе).

После месяца работы наши встречи участились, почти каждый раз после тренировок (а они 4 раза в неделю) мы вместе ходили куда-то. С ним очень легко общаться, мы на одной волне, можем болтать весь вечер без остановки. В один день, я почувствовала, что начинаю влюбляться в него.

После одной такой встречи он проводил меня до дома и около дома поцеловал. Предложил поехать к нему, но я вежливо отказалась потому что было очень поздно, сказала «может в следующий раз», он посмеялся и сказал «без проблем, я чувствую что между нами есть классная связь».

Где-то через неделю мы с ним переспали и с тех пор начался мой секс-онли и далее френд-зона, которая уже 4 месяца меня не отпускает…из них мы уже не спим два, а я все так же сильно влюблена..

После второй ночи вместе он мне сказал, что он недавно вышел из долгих отношений и не хочет сейчас ничего серьезного, так как хочет фокусироваться на карьере, на танцах, путешествовать и так далее, но ему приятно со мной проводить время и я классная.

Я, дура, согласилась на его условия и продолжила с ним встречаться. Оказалось что в августе он уже имел похожую историю с другой девушкой из танцевального коммьюнити. Он с ней пару раз переспал, она призналась ему в любви и он сразу же ее выбросил из жизни (как он мне рассказал).

(Герой – казанова, и так как речь идет о работе, он боится ссор из-за лишних притязаний автора, поэтому сразу ей говорит, что к серьезным отношениям не готов. Откуда мы можем знать, что герой – казанова? По всей динамике, уже описанной и той, что будет описана дальше)

В ноябре наша команда выиграла фестиваль с какой-то невероятной реакцией зала, очень много людей пытались записаться к нам на уроки после и нас начали приглашать выступать в разные места. Я даже получила приглашение поставить хореографию в США (еду в марте на две недели). Так же в середине ноября мы решили вместе поучаствовать в парных соревнованиях и сразу выиграли одних из лучших танцоров Монреаля, забрав первое место. Все коммьнити нам постоянно говорит, что мы идеальный тандем, который отлично дополняет друг друга.

(Автор – рапунцель. Для нее “классная связь” = отношения. Увы, у казанов со многими классная связь, а связываться всерьез они не торопятся и даже боятся)

При этом Л. постоянно мне пишет, скидывает миллионы рилсов в инстаграме и звонит. Не только по работе, но и в обычное время. 24/7 мы были вконтакте. Но как только мы оказывались у него в постели, он мне сразу же говорил «меня к тебя безумно тянет, но пожалуйста никому не рассказывай и ни на что не надейся. Может когда-нибудь потом, но не сейчас».

(Он не хочет, чтобы их считали парой, чтобы автор считала их парой. Как думаете, почему?)

В итоге перед рождеством он мне позвонил и сам спросил о моих чувствах. Я решила открыться и сказать на чистоту, что влюблена в него и хотела бы отношений, но он мне сказал, что не хочет портить отношения внутри команды, что если мы расстанемся – это будет плохо, так как нам нужно заботиться о наших учениках.

Он сказал, что я ему нравлюсь, но ему нужно заниматься собой, он не может сейчас вступать в отношения. Я сказала ему «без проблем», я тебя поняла. Он начал говорить «не расстраивайся, мне очень тяжело о того, что тебе грустно, извини, что я не могу дать тебе то что ты хочешь и так далее». Я сказала ему «ничего страшного, хочешь быть друзьями – будем друзьями».

С тех пор мы с ним не спали. На рождество он подарил мне кепку моего любимого цвета, игрушку и блокнот из Гарри Поттера (я большой фанат, как и он). Зачем он мне дарит подарки, если я ему ненужна?

(Такие подарки – это сувениры, их дарят коллегам и друзьям, тем более на праздники. Но автор положила это в шкатулку. При том, что автор – не рапан, она скорее рыба. Почему так вышло?)

Я, конечно, подарила примерно такой же подарок в ответ. Он даже записал видео, как его распаковывал и как он счастлив получить его от меня.

На новый год он устроил вечеринку у себя дома и пригласил ребят из танцевального коммьюнити и нашей команды. Попросил меня помочь ему с приготовлениями. Я, сервис зона, естественно прибежала помогать. Сделала тирамису на всех гостей, салаты и так далее. Так как в коммьюнити меня все уважают, гости были очень удивлены, что я не только профессионал в своем деле, но еще и вкусно готовлю (лол).

Он сказал, что его постоянно все спрашивают о нас, но он отвечает «между нами есть химия, но мы просто друзья». Но это неправда, потому что я хочу быть вместе, а он отвергает меня.

(Он дает ей сохранить лицо, но она добивается правды, которая роняет ее репутацию. Как думаете, почему?)

У меня была запланирована поездка в Монреаль на 10 дней (мой хороший знакомый В. тоже танцор приехал из Монреаля в Торонто чтобы подвезти меня на машине, я заодного устроила его мастеркласс для наших учеников). Решила поехать туда, чтобы отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и заняться собой, и за два дня до выезда у в Торонто была танцевальная вечеринка, я показала сольный номер. Л. после подошел ко мне, сказал что не знал что я могу исполнить и этот стиль танца (я выучила новый номер) и что он невероятно восхищен.

При этом оставшийся вечер ко мне не подходил, а болтал с двумя другими девушками, которые в него влюблены (одна из них та с которой он спал выше). Эта девушка подошла ко мне и спросила может ли она танцевать в нашей команде. Так как она хороший танцор, я сделала вид, что не знаю, что она влюблена в Л. и то что они спали, и согласилась. Когда Л. узнал о том, что я приняла её в команду, сказал мне, что у него с ней ничего нет и не будет, если она будет перегибать палку, он попросит её уйти. Я сказала ему, что это его дело, а мне нужны хорошие танцоры. Если она пришла в команду ради него – ему, как лидеру и разбираться и что я не потерплю драму в своем коллективе.

(Скорее всего он с той девушка и сейчас спит. Как думаете, откуда это видно?)

Я сильно расстроилась и решила уйти раньше с вечеринки, помахала на прощание и дома решила ему написать, что сильно влюблена и знаю, что ему мои чувства не нужны, поэтому прошу его пока со мной не общаться вообще, если это не касается нашей команды. В ответ он отправил грустный смайлик и написал: очень жаль, я думал у нас получается быть друзьями, но я не хочу тебя обидеть и делать тебе больно, поэтому отступлю.

После этого В. отвез меня на 10 дней в Монреаль, я отдыхала, тренировалась, провела очень классный отпуск, который вдохновил меня и многому научил. Мы пару раз сходили с В. в ресторан и еще другой танцор один раз пригласил меня поужинать, но ничего серьезного.

Всё это время мы с Л. не общались. За день до я написала в нашу командную группу, о том что я возвращаюсь. Ученики навысылали миллион сердечек и сообщений в стиле «мама наконец возвращается!» (наши ученики зовут меня мамой а Л. папой).

После того как я отправила сообщение в общий чат о том что я завтра приезжаю, он сразу же мне написал в личку: привет! Можем ли мы завтра до тренировки встретиться и я тебе покажу хореографию, которую ты пропустила пока была в отпуске?

Я: привет! Мой поезд приезжает после обеда, поэтому я не могу. Можешь показать мне на тренировке или я попрошу ребят из команды.

Он: без проблем, я могу снять другой зал, ребята будут тренироваться сами, а я тебе покажу хореографию.

В итоге когда я приехала на тренировку, он показал мне хореографию, но я попросила еще несколько наших учеников помочь нам, чтобы не оставаться с ним наедине.

После тренировки он попросил меня встретиться с ним опять. Тут я уже не могла отвертеться, потому что нам вместе нужно придумывать хореографию на новый номер. Мы встретились на прошлой неделе, придумали хореографию, я держалась, все было отлично, рабочий процесс прошел как всегда быстро и продуктивно.

После тренировки он спросил меня:

Л: «почему ты обижена на меня?»

Я: «я не обижена, ты знаешь почему»

Л.: «после твоего сообщения я не спал три дня, не ел, очень расстроился, думал что делать, а правильно ли я поступил что отверг тебя, не пожалею ли я об этом в будущем»

Я: молчу

Он: «ты же понимаешь, что ну не могу я сейчас войти в серьезные отношения, ты мне безумно нравишься, но я себя контролирую, потому что у меня пока другие цели. Я вообще ни с кем встречаться не хочу. Но при этом ты самая важная девушка для меня в этом городе. Ты подарила мне работу о которой я мог только мечтать, вдохновляешь меня больше тренироваться и трудиться. Ты очень красивая, идеальная, но я сейчас не могу!»

Я: молчу и не могу сдержать слезы, после этих слов они сами начинают капать из глаз

Он: «почему ты молчишь?», берет меня за руку и вытирает слезы с моего лица, пытается поцеловать меня..

Я: «если ты говоришь такие слова обо мне, то кто тогда я для тебя?»

Он: «лучший друг, даже больше чем лучший друг. Я не говорю тебе «нет», может в будущем что-то и получится у нас, но пока я хочу встречаться и спать с другими девушками, заработать больше денег, найти себя и так далее»

Я: «Без проблем, я полностью поддерживаю тебя в твоих желаниях, но я все еще влюблена и поэтому мне нужно отцепиться»

Он: «тебе нужна какая-то помощь?»

Я: «нет, я разберусь сама»

Он сказал, что чувствует себя плохо из-за того что не может ответить мне взаимностью и обнял меня. Попросил не злиться на него, потому что он не хочет отпускать меня и разрушить все что мы построили в творчестве.

(Здесь у нее была положительная динамика СЗ, но потом они “разобрались-поговорили”, ее СЗ вернулась обратно, щипцы, которые стерлись за время ее отсутствия, тоже вернулись. Вот почему не надо никогда говорить с бывшим плюсом в начале его камбэка. В ситуации автора надо было держать строгий регламент “о работе”, а все попытки перейти на личное игнорировать. Почему она не смогла?)

Я вернулась домой и проплакала всю ночь, но мне кажется не из-за того, что он меня отверг, а из-за того, что не знаю что мне теперь делать. Выгнать его из команды я не могу, потому что мои ученики его очень любят и он блестяще выполняет свою работу.

(Не надо его выгонять, надо держать деловую дистанцию. Когда он снова будет пытаться поговорить и объясниться, игнорировать все попытки говорить “онас”. Тогда щипцы сотрутся, начнется динамика СЗ. Мне сложно сказать, насколько она способна подрасти. Может быть дорастет до его влюбленности, это не исключено. Но в любом случае автор сможет поправить фигуру, потому что отстать от нее этот казанова тоже пока не сможет. Понимаете почему?)

С тех пор прошло 4 дня и он опять пишет мне постоянно и отправляет рилсы. Сегодня он не должен был работать с командой, но все равно позвонил мне и пришел, сидел, смотрел, комментировал и восхищался тем, что я придумываю.

Зачем он это делает, если я ему ненужна?

(Ну пока он это делает частично от сочувствия, частично от симпатии профессиональной, частично от нежелания ссориться. Но в будущем это восхищение может подрасти)

Я на прошлой неделе скачала приложение знакомств, меня уже пригласили на свидание несколько интересных молодых людей. Так же есть пару молодых людей из танцевального коммьюнити, которые интересуются мной, но я боюсь с ними общаться ближе, так как не хочу, чтобы поползли слухи.

(Из танцевального коллектива не надо. Надо сохранять иерархию, если автор преподаватель)



Пойду попробую с кем-то пообщаться с сайта знакомств на этих выходных, потому что мое сердце не хочет его отпускать, даже после того как он отверг меня тысячу раз. Мне очень обидно, потому что я считаю (наверное это мои иллюзии) из нас бы получилась классная пара, которая могла бы поддерживать друг друга и мотивировать идти к общей цели.

(Это пока ему совсем не интересно. И чтобы стереть из поля все щипцы, надо твердо отказаться от этой идеи. Я понимаю, что обещая камбэк, я тем самым мешаю твердо отказаться, но здесь именно такая вилка: пока твердо и спокойно не откажетесь, никакого камбэка не будет)

Что мне делать, чтобы забыть он нем и двигаться дальше? Я больше не могу и не хочу страдать.

(Понять, что ваша СЗ падает, когда вы ждете его шагов и особенно когда тянете, плача и жалобно глядя на него. Друзья, понятно почему? Только в этом моменте не надо акцентировать на типе заморозки, именно в этом вопросе он не так важен. Наоборот, в этой ситуации тип заморозки героя сыграет на руку автору. Кто понимает, как?)

Спасибо за Вашу бесценную работу.