Названы самые полезные для здоровья жирные продукты

Принято считать, что жирные продукты оказывают негативное воздействие на организм, однако среди них есть те, употребление которых благотворно сказывается на пищеварительной и сердечно-сосудистой системах организма человека.

К продуктам, содержащим незаменимые жирные кислоты, играющие в работе всех систем организма ключевую роль, относятся оливковое масло, употребление которого снижает степень вероятности развития диабета второго типа на 22%, и миндаль, богатый витамином Е и снижающий массу тела. Улучшить показатели сахара в крови и состояние сердечно-сосудистой системы можно за счет авокадо, а льняное семя снизит уровень холестерина, минимизирует риски развития нескольких видов рака и улучшит состояние суставов.

Грецкие орехи способствуют улучшению когнитивных функций у людей пожилого возраста, лосось и тунец повышают степень защиты от болезней сердечно-сосудистой системы, а яйца приносят пользу организму в целом.