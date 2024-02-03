Очки дополненной реальности от Apple вызывают привыкание
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как сообщает издание Vanity Fair, первые оценки очков дополненной реальности Apple Vision Pro показали, что устройство способно вызывать привыкание.
Журналист Ник Билтон отметил, что оценил визуальные эффекты, создаваемые AR-очками, уделив особое внимание тому факту, что после полученного опыта реальный мир кажется несколько скучным, в связи с чем в него не хочется возвращаться.
Сравнив девайс от Apple с наркотиком, оказывающим «дофаминовое воздействие», журналист подчеркнул: «Когда я снимаю Vision Pro, все остальные устройства кажутся плоскими и скучными: мой 75-дюймовый OLED-телевизор похож на ЭЛТ из 90-х. Мой iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет, и даже реальный мир вокруг меня кажется на удивление плоским». Неназванный обозревателем источник назвал гаджет «техническим фентанилом», имея в виду опиоидный анальгетик, вызывающий сильное привыкание.
Смотреть комментарии → Комментариев нет