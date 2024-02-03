 

Очки дополненной реальности от Apple вызывают привыкание

03.02.2024, 22:40, Разное
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Как сообщает издание Vanity Fair, первые оценки очков дополненной реальности Apple Vision Pro показали, что устройство способно вызывать привыкание.

Журналист Ник Билтон отметил, что оценил визуальные эффекты, создаваемые AR-очками, уделив особое внимание тому факту, что после полученного опыта реальный мир кажется несколько скучным, в связи с чем в него не хочется возвращаться.

Сравнив девайс от Apple с наркотиком, оказывающим «дофаминовое воздействие», журналист подчеркнул: «Когда я снимаю Vision Pro, все остальные устройства кажутся плоскими и скучными: мой 75-дюймовый OLED-телевизор похож на ЭЛТ из 90-х. Мой iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет, и даже реальный мир вокруг меня кажется на удивление плоским». Неназванный обозревателем источник назвал гаджет «техническим фентанилом», имея в виду опиоидный анальгетик, вызывающий сильное привыкание.    


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