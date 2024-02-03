Очки дополненной реальности от Apple вызывают привыкание

Как сообщает издание Vanity Fair, первые оценки очков дополненной реальности Apple Vision Pro показали, что устройство способно вызывать привыкание.

Журналист Ник Билтон отметил, что оценил визуальные эффекты, создаваемые AR-очками, уделив особое внимание тому факту, что после полученного опыта реальный мир кажется несколько скучным, в связи с чем в него не хочется возвращаться.

Сравнив девайс от Apple с наркотиком, оказывающим «дофаминовое воздействие», журналист подчеркнул: «Когда я снимаю Vision Pro, все остальные устройства кажутся плоскими и скучными: мой 75-дюймовый OLED-телевизор похож на ЭЛТ из 90-х. Мой iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет, и даже реальный мир вокруг меня кажется на удивление плоским». Неназванный обозревателем источник назвал гаджет «техническим фентанилом», имея в виду опиоидный анальгетик, вызывающий сильное привыкание.