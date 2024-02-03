Установлено предназначение артефакта, возраст которого составляет 37 тысяч лет

Как сообщает издание Science Advances, результаты исследования, проведенного немецкими учеными, представляющими Тюбингенский университет, показали, что артефакт из слоновой кости, обнаруженный в юго-западной части Германии, а именно в пещере Холе-Фельс в 2015 году, предназначался для плетения веревок.

Ранее считалось, что предметы с четырьмя отверстиями, возраст которых составляет около 37 тысяч лет, представляли собой произведения искусства, которые, возможно, имели сакральное значение.

Новое исследование показало, что артефакты, напоминающие биту для игры в крикет, но с четырьмя отверстиями, могли использоваться для изготовления веревок, значительно упрощая процесс плетения.