«Пляжные волны», маллет с заколкой и коса-ирокез «рыбий хвост»: выразительные прически 80-х в современном исполнении

Модные тренды переносят нас в 1980 год, который запомнился неоновыми огнями, яркими вечеринками и монументальными прическами. Конечно, укладки прошлых лет в первозданном виде сегодня могут смотреться немного странно. Но в современном исполнении такие прически будут смотреться просто роскошно.

Волнистые волосы

Выразите свою внутреннюю богиню гламурного образа 80-х с этой волнистой прической. Придайте локонам объем в верхней части, чтобы стать похожей на звезду Голливуда.

Полуприподнятый боб

Если у вас короткие волосы, присоберите их верхнюю часть в хвост или пучок. Обязательно используйте для этого бархатные или велюровые резинки, которые были очень популярны в 90-е.

Прямой конский хвост

Даже если у вас короткие волосы, вы все равно сможете покрасоваться с такой прической. Просто используйте накладные искусственные пряди в тон своих собственных.

Гофре

Это прекрасный вариант для обладательниц не слишком густых волос, желающих придать своим локонам больше объема. Укладка-гофре отлично подойдет для ретро-вечеринки.

Кудрявый маллет с тонкой челкой

Это классика 80-х. Этот стиль лучше всего смотрится на волосах тонкой и средней текстуры длиной до плеч.

Волнистые волосы с челкой

Мягкое обновление лица в виде челки-шторки прекрасно гармонирует с легкими волнами. Эта уникальная прическа подходит для большинства типов волос – как жестких, так и истонченных.

Объемный боб

Чтобы добиться такого образа, попросите своего стилиста сделать прямой боб с мягкими текстурированными слоями и боковой челкой. Уложите локоны большой круглой щеткой.

Высокий хвост

Сделайте классический хвост, а потом оберните его прядями у основания для придания высоты. Слегка подкрутите кончики.

Улей с красивой заколкой

Этот образ подойдет к любому овалу лица. Используйте лак сильной фиксации, если идете на вечеринку.

Тяжелая челка

Если вы ищете стиль, подчеркивающий черты вашего лица, попробуйте обрамлять лицо слоями с тяжелой челкой. Эта упругая укладка смотрится очень молодежно.

Объем и боковой пробор

Винтажный глубокий боковой пробор на медных волосах — это элегантная и вневременная прическа. Он легко сочетает в себе классическую элегантность с оттенком современного очарования.

Волнистый хвост

Гладкий высокий хвост с волнами — эффектная прическа. Он гармонично сочетает в себе изысканность и гламур. Гладкий хвост создает изысканный и изысканный вид. Волны добавляют нотку мягкости и женственности.

Пляжные волны

Если у вас от природы волнистые волосы, просто зафиксируйте их лаком. А прямые накрутить на среднюю плойку и сбрызните текстурирующим спреем.

Многослойная шаллет

Эта прическа больше всего подходит людям с густыми волосами средней и грубой текстуры. Она придает образу дерзости и женствннности.

Маллет с заколкой (главное фото)

Эта дерзкая стрижка хорошо сочетается с дерзкой небрежной завивкой. Добавьте пару массивных заколок для большей привлекательности.

Текстурированная коса-ирокез «рыбий хвост»

Эта прическа напоминает классический панк 80-х. Эта прическа выполняется на длинные густые волосы либо подразумевает использование накладных прядей.