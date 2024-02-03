 

Google отключает кэширование веб-страниц

03.02.2024, 20:50, Разное
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Компания Google приняла решение отказаться от одной из долгоживущих функций своей поисковой системы – показа копий веб-сайтов, хранившихся в кэше Google. Эту информацию подтвердил специалист по поисковому сервису Google, Дэнни Салливан, в своем блоге в социальной сети X.

“Да, мы убрали эту функцию. Это грустно и для нас тоже. Однако когда-то нам действительно нужен был кэш, чтобы помочь загружать страницы, но сейчас ситуация значительно улучшилась. Поэтому мы приняли решение отказаться от кэширования”, – пояснил Салливан.

Эксперт предположил, что в будущем поиск Google может начать предоставлять ссылки на архивные версии страниц, хранящиеся на ресурсах Internet Archive.

Функция показа версии страницы в кэше Google исчезла у некоторых пользователей еще в декабре 2023 года. Она также позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены.

Ранее кэшированные ссылки на более ранние версии страниц располагались в меню рядом с каждым результатом на странице поиска Google. С этой функцией поисковый робот Google создал архив практически всего интернета, размеры которого, возможно, исчисляются в петабайтах (1 петабайт – 1 тысяча терабайт) данных.

Кроме того, ранее Google обещал прекратить сбор данных о геолокации пользователей и предоставление этой информации правоохранительным органам.


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