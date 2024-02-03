Ответственный за сбой доменной зоны .RU отправлен на настоящую зону в Красноярск

Сотрудник института РосНИИРОС, отвечающего за функционирование доменной зоны .RU, осужден в ускоренном порядке и отправлен отбывать срок по месту прописки в Красноярск.

Именно он, как считается, должен был настраивать сертификаты DNSSEC, и именно по его вине рунет несколько часов «лежал».

30 января миллионы людей потеряли доступ к российским интернет-ресурсам. Многие не смогли попасть в самолёт или на поезд. Количество разводов, произошедших в последующие два дня, побило годовую норму – многие сочли, что именно супруг виновен в неработающем интернете. В связи с этим произошедшее было квалифицировано как диверсия с тяжкими последствиями.

Некоторые журналисты заметили, что осужденный работник института был нанят всего месяц назад, а до этого по профессии числился бездомным, однако представители организации отвергли это как «неуместные инсинуации» и заявили, что виновный найден и «больше тут не о чем говорить».

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