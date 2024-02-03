 

Ученые напечатали на 3D-принтере функциональную ткань мозга

03.02.2024, 19:20, Разное
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Как сообщает издание Cell Stem Cell, группа американских ученых, представляющих Университет Висконсин-Мэдисон, создала при помощи 3D-принтера ткань человеческого мозга, способную функционировать как настоящая.

Уточнив, что при обычной 3D-печати слои материала укладываются друг на друга вертикально, в то время как в данном случае была задействована горизонтальная ориентация, исследователи подчеркнули: «Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным. Даже когда мы печатали разные клетки, принадлежащие разным частям мозга, они все равно могли разговаривать друг с другом совершенно особенным и специфическим образом».

Стоит отметить, что технология не требует специального оборудования и методов культивирования клеток, в связи с чем может быть задействована многими лабораториями.      


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