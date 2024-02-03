Ученые напечатали на 3D-принтере функциональную ткань мозга

Как сообщает издание Cell Stem Cell, группа американских ученых, представляющих Университет Висконсин-Мэдисон, создала при помощи 3D-принтера ткань человеческого мозга, способную функционировать как настоящая.

Уточнив, что при обычной 3D-печати слои материала укладываются друг на друга вертикально, в то время как в данном случае была задействована горизонтальная ориентация, исследователи подчеркнули: «Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным. Даже когда мы печатали разные клетки, принадлежащие разным частям мозга, они все равно могли разговаривать друг с другом совершенно особенным и специфическим образом».

Стоит отметить, что технология не требует специального оборудования и методов культивирования клеток, в связи с чем может быть задействована многими лабораториями.