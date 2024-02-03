Личное: “Ссора начинается из-за мелочи”

Время и силы – ресурс ограниченный.

Если вы переоцениваете свои силы, вы будете сталкиваться с различными срывами, самыми частыми из которых являются ссоры с близкими.

nuchtotakoe

Добрый день, дорогая и любимая Эволюция!

Меня очень зацепило последнее письмо “Старый индус сказал, что с мужчиной узел” из-за темы несовместимости в быту. Я переживаю, что у нас с мужем скоро будет дефолт из-за быта.

Я начала читать ваш блог в 2016 году, будучи бестолковой безработной девицей в любовной зависимости. Лишь благодаря вам, мне удалось найти работу, покончить с аддикцией и впервые в жизни начать нормальные отношения с мужчиной, который в итоге стал мне мужем и отцом моих детей. Спасибо вам большое!

Мечтаю, что вы когда-нибудь вернетесь к теме дефолтов в своем блоге.

Как и в письме про индуса, у нас с мужем нервное время в плане быта, и терпеть друг друга иногда становится сложно. Во-первых, у нас трое маленьких детей, старшему сыну почти 4 года, младшим близнецам -1,3 года. Они все еще плохо спят.

(Автор сопоставляет свою ситуацию с письмом, видит сходство, хотя истории совершенно противоположные. Там женщина жила вместе со своей дочкой у мужчины, закоренелого холостяка, привыкшего к идеальному порядку. Та женщина много работала, занималась ремонтом в своей квартире, и мужчина жаловался, что она приходит только ночевать, и наводит беспорядок. Эта автор живет с мужем и тремя очень маленькими, общими детьми. Невозможно даже под лупой увидеть сходство. И если автор видит, значит все настройки ее смещены)

Днем с младшими сидит няня, сын ходит в сад. Я работаю парт-тайм в компании мужа, занимаюсь небольшим проектом. Во-вторых, мы переехали в новую квартиру в октябре, но до сих пор ее обустраиваем. В-третьих, сейчас у мужа достаточно трудный период в бизнесе, который требует от него полной отдачи, по этой причине он сейчас часто работает и вечером тоже, когда няни нет и все дети на мне.

Вот уже почти полтора года с рождения младших детей все наше время уходит на детей, работу и быт. Приятного общения и досуга с мужем нет, но поскольку это временно, я не переживаю. Меня беспокоят наши участившиеся ссоры. Муж мною часто недоволен! У него есть претензии и к моей работе, и к тому, как я занимаюсь детьми, про быт он даже уже не говорит, так как я плохая хозяйка. Сам он при этом педантичный в плане порядка, у него есть определенная система, где и как должны располагаться вещи, как нужно закупать еду и т.д. Все это нарушается. Хаос, который мы с детьми привнесли в его жизнь, он терпит, страдая. Он сам каждый вечер отмывает кухню, которую после детского ужина я оставляю в ужасном состоянии.

(Нагрузка у автора и мужа очень большая, экстремальная. Муж скорее всего работает на пределе сил, нервная система истощена, старается как может. Автор тоже загружена по самую макушку. В такой период надо предъявлять как можно требований к себе и к другому, спокойно относиться к раздражительности партнера, не копить обиды, быть сверх-терпимой. Только тогда есть шанс пройти этот период без потерь, выжить и сохранить брак)

Периодически он пытается меня обучить каким-то вещам, как оптимизировать быт, и тут у нас два сценария. Первый – я не в состоянии внимать его советам, поэтому взрываюсь или обижаюсь.

(Автор воспринимает советы мужа как претензии, хотя он имеет в виду оптимизацию для сохранения ее же сил)

Понимая, что это мои косяки, я стараюсь сдерживаться внешне, но внутри меня все кипит от гнева или обиды – как он не понимает, что я и так делаю очень много, я устаю, я просто не могу делать больше и лучше, он меня не ценит!

(Скорее всего муж имеет в виду делать меньше, но логично. Не факт, что это возможно, но надо понимать его мотив: не загрузить автора больше, а попытаться разгрузить)

Второй – я в состоянии получше, поэтому слушаю его и стараюсь учесть его пожелания. Но учесть их не получается, делаю пару раз, как он хочет, потом возвращаюсь к старым привычкам, тк искоренить их не так-то просто.

(Часто в письмах авторы пишут, насчет чего конфликты, а просто пишут, что конфликт. Но невозможно разбирать то, что вы не пишете. Мы не можем знать, насколько хороши, актуальны и выполнимы рекомендации мужа. Я склоняюсь к тому, что хотя бы часть из них действительно помогли бы сделать соблюдение порядка проще)

Иногда мы ссоримся просто ужасно, хотя ссора начинается из-за мелочи. Вот позавчера весь день вылетел в трубу из-за говядины, на которой я варила бульон, но не порезала ее в суп, ее не съели, муж начал ворчать, что она занимает место в холодильнике, в итоге я просто забью на нее, она стухнет и придется ее выкинуть. Пять раз спросил, что я буду делать с говядиной и не проще ли ее выкинуть сразу. Я пять раз ответила, что пока не знаю, но подумаю, в шестой раз повысила на него голос, попросила отстать, он сказал, что я агрессивная, я швырнула говядину в ведро, он сказал, что я совсем оборзела и порчу ему рабочий день. Слово за слово, мы договорились чуть ли не до развода(( Потом помирились, конечно, но осадок остался.

(Это не такая уж мелочь. Есть суп без мяса, особенно детям, недополучать белка и железа. Не то чтобы это катастрофа, но ничего хорошего. И конечно, если мясо осталось и может испортиться, надо приготовить из него что-то, а не отмахиваться. Автор наверняка отвечала так, будто к ней пристают с ерундой. И если это происходило не в первый раз, когда полезные продукты приходилось выбрасывать из-за забычивости автора, понятно, что мужа бесит. Но главное даже не это. Вот они спорят из-за говядины. А дальше автор кричит и требует отстать, а в ответ на констатацию агрессии швыряет говядину в ведро. Когда вы швыряете что-то, это угрожающие действия, полшага к физической агрессии. Не надо этого делать, даже если вам кажется, что к вам придираются. Лучше бы она попросила мужа приготовить что-нибудь или попросила подменить ее с детьми, чтобы приготовить)

Я понимаю, что не могу стать на 100% удобной для него в быту, мы очень разные люди в этом плане. Я бы хотела стать в какой-то мере удобнее, чтобы он был хотя бы не таким недовольным, но пока обстоятельства в лице трех крошечных детей этому не очень способствуют. У меня явно бомбит корону, когда он заявляет, что я могла бы делать лучше то или это и объясняет, как. Меня кидает в гнев или в обиду.

(Автор убирает из фокуса детей и рассуждает так, как будто они с мужем – пара любовников. На самом деле речь о том, как большой семье жить не в аду, а в нормальной обстановке и как распределить бытовые обязанности. Может быть автору надо перестать работать, не отказываясь от няни. Скорее всего ей нужно добирать нехватку сна днем, пользуясь присутствием няни, иначе ее восприятие так и останется неадекватным, а сил на хозяйство так и не будет хватать. В любом случае, если предложения мужа по быту слишком сложные, надо озвучивать это: нет сил, не успеваю, мало сплю, хотелось бы, но не выходит из-за детей. Но делать это надо спокойно, миролюбиво, чтобы муж не только алгоритм описывал, но и помог увеличить количество ресурсов)

И это цикл, из которого выйти у меня получается очень редко. Я либо делаю кислое недовольное лицо, когда обижена, либо сама предъявляю ему претензии, когда гневаюсь. Ведь тут должен быть третий, нормальный вариант, который я не вижу, который мне не дается. Как увидеть этот третий вариант и как его реализовать?

Муж у меня очень хороший. Он добрый, надежный. Он любящий отец. Когда раньше мы проводили время вдвоем, например, в поездках, нам было очень хорошо вместе. Я бы так не хотела, чтобы этот брак вылетел в унылый дефолт из-за быта.

(Надо реалистично видеть, что трое маленьких детей – очень большая нагрузка, тем более маленькие близнецы. Надо искать способы и меры, как облегчить нагрузку, делиться с мужем, предлагать самой, а не просто стоять в обороне и огрызаться на все его предложения. Через полтора-два года с детьми должно стать легче и на быт будет больше времени и сил)