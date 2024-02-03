Китайский спутник Rongpiao стал первым в мире искусственным интеллектом на орбите

Китай совершил исторический запуск группы спутников, включая первый в мире аппарат с искусственным интеллектом. Эту новость передает телеканал CGTN.

Спутник Rongpiao, также известный как Xingshidai-18, был успешно отправлен в космос с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск). Этот исторический момент произошел в составе группы из девяти спутников. Запуск произведен с водной площадки у побережья города Янцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

Спутник Rongpiao разработан компанией Guoxing Aerospace Technology и предназначен для проведения экспериментов с алгоритмами искусственного интеллекта, включая Synaesthesia Fusion.

Стоит отметить, что китайская ракета-носитель “Чанчжэн-2С” также успешно доставила на орбиту группу из 11 спутников 3 февраля.

Этот успех Китая в области космических исследований приходит после объявления о запуске первого в мире спутника с синтезированной апертурой для борьбы с природными бедствиями. Ранее также были рассказаны подробности о новом российском спутнике, предназначенном для разведки на Украине.