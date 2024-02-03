Папа Римский: миллионы женщин проклинают создателей Dota 2

Глава Римско-католический церкви Франциск в своей традиционной еженедельной проповеди призвал разработчиков компьютерных игр задуматься о своей судьбе после смерти.

В качестве примера понтифик привёл незавидную участь создателей Dota 2 Теда Косматка и Марка Лейдлоу, которых за последние 10 лет прокляли не менее 5 миллионов женщин.

– Своим творением вы оторвали сотни миллионов мужчин от семейных, рабочих и иных мирских дел. Жёны и матери несчастных игроков проклинают не своих любимых, а вас, породивших эту игру. Поэтому даже если вы не грешите, то попадёте в ад, – обратился к геймдизайнерам папа.

Также Франциск настоятельно порекомендовал женщинам воздержаться от проклятий – наказанием за подобный грех также может стать «путёвка в ад и вечные муки». В ближайшее время понтифик планирует созвать совет кардиналов, чтобы разработать программу реабилитации зависимых от компьютерных игр верующих.

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