Мнение: Угнетение учителей в СССР, позднесоветская неграмотность и «короли» советского сервиса

1. Блогер Андрей Барков пишет в комментариях, что систематически угнетали в СССР не только инженерное сословие (ссылка):



В описываемую [угнетаемую] социальную страту необходимо добавить ещё врачей и учителей. Вместе с инженерами – самые низкооплачиваемые специальности в СССР периода от Хрущева до Горбачева (ситуацию до Хрущёва знаю из книг, рассказов, а не из собственного опыта, поэтому о том периоде не пишу).

Ставка учителя по окончании вуза в 1970-х и в ранних 1980-х – 100 руб. Преподавателю русского и иностранного языков, математики доплачивали за проверку тетрадей – 10 руб. Классное руководство – 10 руб. Если есть предметный кабинет, то за заведование кабинетом – 5 руб. Итого на 1 ставку – 125 руб.

Подоходный налог: за первые 100 руб. – 8,2 руб., выше – 12%. Пенсионный – 1%, бездетность – 6%, комсомольский взнос при доходе свыше 100 руб. – 1%, профсоюзный взнос – 1%. Итого со 125 руб. отдаете 22,2 руб. Чистыми на руки – 102,8 руб. А потом еще профсоюзные активистки “шурочки” (“Служебный роман”) сдерут с вас на ДОСААФ, охрану природы, в фонд мира, “на венок Бубликову” и пр. В общем, на руки – около 100 руб.

Редкий учитель работал на 1 ставку. При возможности брали полторы, а то и более. Но это уже была работа на износ. Существовать при таких доходах было можно. Жить – не очень. Слышал и читал много адептов того времени, до хрипоты (а на письме – КАПСЛОКОМ) вещающих о том, как их мама/бабушка/тетушка, прочие родственники “получали учителями по 250 руб. на руки, получали бесплатно квартиру через месяц/год после поступления на работу, ездили раз в пару лет за границу” и прочие чудеса. Очевидно, на планете Земля существовали какие-то разные СССР, потому что в том, в котором я прожил бОльшую часть своей жизни, ничего такого не было.

2. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



Вот и конец еще одного советского мифа: о беспримерных успехах в области образования. На самом деле СССР закончил свою историю с миллионами неграмотных граждан.

По переписи в СССР 1989 г. общая неграмотность по всему СССР лиц от 16 лет и старше — 6,41 %. Или 13.6 млн человек.

Среди лиц старше 70 лет, в том числе родившихся уже в советское время в 1918-19 гг., неграмотные — 52 %. Или 8,1 млн человек.

Конкретные цифры и расчеты – см. здесь.

3. Блогер Агностик пишет, что работники сферы обслуживания странным образом играли в СССР роль карикатурной аристократии (ссылка):

СССР был монархией по сути. У нас везде были “короли”. Аристократия, то бишь блатные. И быдло, то бишь массы. Вспомните “Королеву бензоколонки”. Комедия, да, но суть – у тебя галстука нет, пшёл на! У тебя груз не тот, пшёл туда же! А ты, кинопрокатчик, мне просто не нравишься: ну, дорогу ты знаешь. Есть смысл жаловаться начальнику? Хех! Так она же работает с людями, план даёт, проблемы сама решает, не мешает начальнику чай пить, да и начальнику перепадёт. Пример из 1970-х. Автоколонна. Талоны и записи в путёвках на топливо. Одна заправка на ПОГАТ. Очередища! Часа на три. Но то [ерунда]. Главное – водилы монетизируют “лишний” бензин на АЗС. 50% водиле, 50% АЗС. Мордой не вышел – пшёл отсюдова! Езжай в гаражи, сбывай там.

В торговле ровно то же. Короли. Магазин “Овощи”. Завезли чего-то картошку зимой. Ссыпали в ларь. Грязи, камней, гнилух больше, чем продукта. Очередь набирает сама в сумки. Хамеет, пытается пропускать булыжники. Королева раз орнула – мол, берём всё подряд. Второй. Основная масса прислушалась, но не все… Пшли на из магАзина! Учёт! Буквально пенделями поторопила и табличку на дверь. Коллектив орёт на виновных.

Грузия. Лето. Магаз, стайка приезжих. Король из местных. Еле-еле. Чу! Волга подъехала с другим грузином. Гамарджоба! Etc. 15 минут, 20, полчаса. Открыли подсобку. Там ряды туш на стойках типа овечьих. Смотрят, обсуждают. Уважаемые люди. Аристократия. Одна из быдла – а мы тут, извиняюсь, давно стоим… Всё! Кранты! Тут ЛЮДИ говорят!! Кровное оскорбление! Король хватает тушку, мечет в очередь и с матом (на русском) бежит к хамке. Быдло бежит. Магаз в тот день не работал.

Таких примеров, запомненных, сотни у меня. Жесточайших десятки. А сколько забыл!

Монархия она такая.