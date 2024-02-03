Мнение: Пранкеры и киллеры работают через фейки

Паша Пряников очень точно подмечает:

“Одной своей частью начальство объявило борьбу с англицизмами и очистку русского языка, а другой частью – насаждает англицизмы. Чтобы за англицизмом скрыть истинную сущность явления.

Например, слово «фейк». Русский его аналог – клевета. Но если объявить явление клеветой, то у простолюдина возникнет вопрос – почему за клевету стали давать по 7-10 лет тюрьмы, тогда как у нас есть статья 218 УК о клевете, и по ней полагается до 2-х лет, а чаще всего суды дают штраф.

Или слово «пранк», «пранкер». Его русский аналог – телефонное хулиганство, телефонный хулиган. Кстати, за телефонное хулиганство у нас тоже есть статья, 213 УК, и по ней хулиган может получить до 5 лет. Согласитесь, совсем по-другому тогда будет восприниматься «пранкер», если называть вещи своими именами, по-русски” (Паша Пряников).

Собственно, обычный процесс в русском языке, как еще раньше появилось слово “киллер”. Так-то вроде зачем умножать сущности, есть же простое русское “убийца”? Но нет, нифига: убийца – это что-то однозначно мерзкое, противное даже на языке, негатив сплошной; а “киллер” – солидно, сразу понятно – человек на работе, ничего личного, чисто бизнес. Понимать надо!

Про “пранкеров” – интереснее. Какое ж тут “телефонное хулиганство”, когда после “пранков” людей уже сажают, объявляют в международный розыск, лишают гонораров, присваивают им звания “иноагентов” и даже “террористов”? Пранкер нынче – он как киллер, то есть – человек на работе. Давно ведь понятно, что “Вован” и “Лексус” имеют звания, стаж, выслугу лет, работают по разнарядке и на полном гособеспечении.

Просто украинские “пранкеры” людей на деньги разводят, а российские – на срокА. Что, видимо, говорит и о некоторой разнице национальных менталитетов.