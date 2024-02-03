Онкоуролог Гадзиян назвал продукты, провоцирующие камни в почках

Медицинский специалист и онкоуролог, доктор Марк Гадзиян, поделился информацией о продуктах, которые необходимо избегать, чтобы снизить риск образования камней в почках. Согласно его рекомендациям, наиболее вредными продуктами являются чипсы и копченые колбасные изделия, так как они содержат больше всего канцерогенов.

Кроме того, вредными считаются соль и сахар, хотя их полное исключение из рациона практически невозможно. Важно следить за количеством потребляемой соли и сахара.

Специалист также подчеркнул значение употребления воды для профилактики образования камней в почках. Регулярное употребление чистой воды способствует разбавлению отходов в моче, что снижает риск образования камней.

Образование камней в почках связано с наличием химических веществ в продуктах и напитках. Врач-терапевт Ирина Андреева также рекомендует избегать излишнего потребления соленой пищи, мяса и других животных белков, чтобы снизить риск образования камней.

Камни в почках могут быть разных типов, и определенные продукты могут быть вредными для одних типов камней, но безопасными для других. Например, для тех, кто склонен к образованию оксалатов кальция, следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, таких как шпинат, ревень и миндаль.

Сочетание кальция с продуктами, богатыми оксалатами, может помочь организму бороться с ними, предотвращая образование камней.

Для тех, кто имеет камни из фосфата кальция, важно следить за потреблением продуктов, богатых животным белком, таких как печень и молоко.