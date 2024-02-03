 

Онколог Кутушов назвал завтрак для победы над раком

03.02.2024, 15:05, Разное
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Онколог Михаил Кутушов рассказывает о двух продуктах, которые могут помочь в борьбе с раком. Он подчеркивает важность детоксикации организма и рекомендует авокадо и яблоки для этой цели. Авокадо содержит ненасыщенные жирные кислоты и глутатион, а яблоки богаты растворимой клетчаткой и витаминами.

Кутушов утверждает, что такой завтрак может помочь предотвратить возникновение рака. Однако это не единственный шаг для предотвращения рака. Он также подчеркивает важность отказа от сигарет, ограничения алкоголя, поддержания здорового веса и регулярных физических упражнений. Здоровое питание, такое как средиземноморская диета, богатая фруктами и овощами, может снизить риск рака. В то время как диета с обработанным мясом увеличивает риск колоректального рака.

Если в семье были случаи рака, небольшие изменения в рационе и поведении могут иметь большое значение для вашего долгосрочного здоровья. Кроме того, продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как фрукты и овощи, могут укрепить иммунную систему и защитить от раковых клеток. Различные овощи, апельсины, ягоды и другие продукты могут снизить риск различных видов рака.


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