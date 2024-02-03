Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 03.02.2024

1. Рейтинг цитируемости российского политического телеграма. Январь 2024 Куда-то подевали Рамзана Кадырова, зато подкачалась прибалтийская помойка.

2. Относительно просьб на разбаны – напоминаю, что амнистий до конца войны не будет. Поэтому можете не писать.

Данная политика действует с 2022 года, исключений нет и не будет.

3. Также напоминаю, что основная трансляция военных действий на Украине идет в телеграм-канале https://t.me/boris_rozhin

Основной поток новостей и прочего про войну – там. 24/7. Дурачков с криками – а почему вы в ЖЖ не написали про то-то или про то-то на тему войны на Украине модератор будет выгонять ссаными тряпками. Уже раза три или более писал про формат работы трансляции боевых действий в Телеграме (где в день в среднем в телеге выходит более 80-90 постов на тему войны на Украине – сводки, видео, карты, схемы, инфографика и т.п.) – таковой она и будет оставаться до конца войны (несмотря на все вопли и хотелки), но альтернативно-одаренным непонятно. Как очевидно, метод объяснений и увещеваний не работает, поэтому настало время расстрельного маузера. Поэтому особо тупых будут до конца войны отправлять в расстрельный подвал. Первые пять 5 вчера отлетели вместе со всеми комментариями в блоге. Соответствующие инструкции и лимиты модератор уже получил.

4. Так как снова активизировались различные мошенники напоминаю, что я никому лично ничего не пишу по поводу денег и сборов. Ни в Телеграме, ни в Живом Журнале. Актуальные сборы висят в телеге в закрепе. Хотите помочь тем или иным подразделениям – выбираете интересную лично вам волонтерскую программу/программы (всего их 12 с разных участков фронта) и помогаете тем или иным способом. Деньги поступают на счета волонтерских фондов и групп и на них осуществляются закупки по заявкам подразделений. Фонды и группы представленные на канале также не занимаются беганьем по личным сообщениям и просьбам денег. Так что будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

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