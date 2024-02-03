Хирург рассказал, как закусывать алкоголь и не получить панкреатит

Хирург Александр Умнов предупреждает о рисках, связанных с неправильным выбором закусок для водки. Он указывает, что опасными закусками являются жирные, копченые и жареные продукты. Такое сочетание с алкоголем оказывает негативное воздействие на печень, поджелудочную железу и желудок, которые вынуждены работать в экстремальных условиях, что может привести к их истощению и воспалению.

Употребление неправильных закусок к водке может иметь серьезные последствия, такие как алкогольный гепатит и панкреатит. Поэтому стоит избегать сочетания водки с жирными сырами, копченой колбасой и шашлыком.

Хирург Умнов рекомендует вместо этого выбирать мягкие закуски, которые берегут пищеварительные органы. Оптимальными вариантами считаются рис и вареное яйцо, которые обладают мягкой текстурой и помогают уменьшить риск повреждения стенок желудка. Квашеная капуста также подходит, так как содержит много пробиотиков, положительно влияющих на кишечную микрофлору и уменьшающих воздействие водочного этанола на организм. Кроме того, супы, супы-пюре и нежирный борщ также подходят в качестве закусок к водке.

Злоупотребление алкоголем всегда сопряжено с рисками для здоровья, поэтому важно выбирать правильные закуски, чтобы снизить негативное воздействие на органы.