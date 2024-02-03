Apple планирует внедрить генеративный ИИ в 2024 году

В 2024 году американская технологическая компания Apple, возможно, представит собственную разработку генеративного искусственного интеллекта (ГИИ), способного создавать контент по запросу. Об этом объявил генеральный директор компании, Тим Кук, в ходе ежеквартального отчета, доступного на официальном сайте Apple.

Кук подчеркнул, что компания будет продолжать инвестировать в технологии, которые формируют будущее, включая развитие искусственного интеллекта. Подробности о текущих работах в этой области будут представлены позже в этом году, но конкретных деталей Кук не раскрыл, придерживаясь установленной Apple традиции делиться информацией только после завершения проектов.

Предполагается, что анонс о внедрении ГИИ или других схожих функций может быть сделан на презентации новой версии мобильной операционной системы iOS 18, запланированной на сентябрь 2024 года. Это обновление iOS 18, по мнению авторитетных экспертов, может стать крупнейшим в истории iPhone.