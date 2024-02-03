 

Apple планирует внедрить генеративный ИИ в 2024 году

03.02.2024, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2024 году американская технологическая компания Apple, возможно, представит собственную разработку генеративного искусственного интеллекта (ГИИ), способного создавать контент по запросу. Об этом объявил генеральный директор компании, Тим Кук, в ходе ежеквартального отчета, доступного на официальном сайте Apple.

Кук подчеркнул, что компания будет продолжать инвестировать в технологии, которые формируют будущее, включая развитие искусственного интеллекта. Подробности о текущих работах в этой области будут представлены позже в этом году, но конкретных деталей Кук не раскрыл, придерживаясь установленной Apple традиции делиться информацией только после завершения проектов.

Предполагается, что анонс о внедрении ГИИ или других схожих функций может быть сделан на презентации новой версии мобильной операционной системы iOS 18, запланированной на сентябрь 2024 года. Это обновление iOS 18, по мнению авторитетных экспертов, может стать крупнейшим в истории iPhone.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: За яйцами будет бензин?

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Зачищенный “Зверинец”

03.02 / Названы продукты питания, снижающие давление

03.02 / В Марокко обнаружены следы человека, оставленные 90 тысяч лет назад

03.02 / Мнение: Письмо: “Танцор из Монреаля”

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к штурму Авдеевки

03.02 / Названы самые полезные для здоровья жирные продукты

03.02 / Очки дополненной реальности от Apple вызывают привыкание

03.02 / Мнение: Российский авторынок, доминирование китайских авто и снижение числа угонов

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Серая масса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика