 

Его дни сочтены – Трамп начал строительство мавзолея для Байдена

03.02.2024, 9:33, Разное
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45-й президент США Дональд Трамп объявил о старте кампании «Почести для Джо».

По информации политика, действующий американский президент должен скончаться в ближайшее время, поэтому необходимо начать подготовку к проведению траурных мероприятий уже в начале февраля.

– Мне доподлинно известно, что дни Байдена сочтены, и наш долг – достойно проводить нашего лидера. Я отдал распоряжение начать строительство мавзолея, в котором он будет погребён, а также нашёл ресторан, где пройдут поминки, – сообщил экс-президент в эфире телеканала Fox News.

Проект мавзолея Байдена был разработан лично Трампом, стоимость строительства составит порядка 10 миллионов долларов США. Планируется, что усыпальница будет готова к маю 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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