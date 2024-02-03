Его дни сочтены – Трамп начал строительство мавзолея для Байдена
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45-й президент США Дональд Трамп объявил о старте кампании «Почести для Джо».
По информации политика, действующий американский президент должен скончаться в ближайшее время, поэтому необходимо начать подготовку к проведению траурных мероприятий уже в начале февраля.
– Мне доподлинно известно, что дни Байдена сочтены, и наш долг – достойно проводить нашего лидера. Я отдал распоряжение начать строительство мавзолея, в котором он будет погребён, а также нашёл ресторан, где пройдут поминки, – сообщил экс-президент в эфире телеканала Fox News.
Проект мавзолея Байдена был разработан лично Трампом, стоимость строительства составит порядка 10 миллионов долларов США. Планируется, что усыпальница будет готова к маю 2024 года.
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