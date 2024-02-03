 

Россияне в 2023 году активно использовали быстрые платежи

03.02.2024, 9:20, Разное
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В 2023 году россияне охотно воспользовались системой быстрых платежей (СБП), совершив 7 миллиардов транзакций на общую сумму более 31 трлн рублей. Это более чем в два раза превышает объем использования СБП в 2022 году.

Пользователи СБП осуществили переводы на общую сумму 27,7 трлн рублей и провели покупки на сумму 3 трлн рублей в течение 2023 года. Этот рост популярности системы объясняется значительными стимулами, предоставляемыми программами лояльности с возможностью получения кешбэка.

Алла Бакина, директор департамента нацплатежной системы Центрального банка, отмечает, что покупки через СБП стали происходить в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Треть всех операций через СБП была совершена в четвертом квартале 2023 года, где граждане провели 2,4 миллиарда операций на сумму 10,4 трлн рублей.


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