Пилоты рассказали о наблюдении множества НЛО над США и Канадой

В сети была опубликована аудиозапись, на которой несколько пилотов (в основном пассажирских лайнеров) обсуждают замеченные ими НЛО во время пролета над Канадой. Это произошло 19 января 2024 года.

“Я связывался с самолетом компании над Тандер-Бей и он думает, что это, возможно, спутники”, – сказал авиадиспетчер из Виннипега пилотам около 4:45 утра по местному времени.

“Я, конечно, не эксперт, но они движутся из стороны в сторону, а затем удаляются друг от друга, а затем создают треугольники. Не похоже, что они движутся по какой-то орбите. Но я в этом не эксперт”, – ответил ему пилот компании Air Canada, летевший в это время из Сиэтла в Виннипег и заметивший НЛО над канадской провинцией Саскачеван.

“Да, это довольно странно. Около шести из них просто случайным строем летят на большой высоте на отметке в 12 часов”, – вмешался в беседу пилот рейса Flair Airlines, следующего из Ванкувера в Торонто.

“Это, определенно, не спутники. Это вообще не похоже ни на что, что я когда-либо видел за свои 15 лет ночных полетов”, – вставил пилот грузового рейса Morningstar Air Express, идущего из Калгари в Торонто.

Эта аудиозапись длится 13 минут и собрана из 2,5 часов записи общения пилотов, опубликованной на сайте LiveATC.net, который транслирует и архивирует радиопереговоры пилотов. Беседа об НЛО между различными пилотами длилась примерно с 4.20 утра до 6.00 утра по восточному времени.

“Там нет активного воздушного пространства, нет военного воздушного пространства, в целом там нет ничего такого, о чем нам известно. Честно говоря, я понятия не имею, что это может быть”, – признается в записи авиадиспетчер.

По меньшей мере пилоты четырех самолетов сообщили, что видели странные огни в небе над Канадой в то утро. Среди них рейсы авиакомпаний Flair и Morningstar, а также два рейса Air Canada.

По их оценкам, огни НЛО двигались намного выше них, примерно на высоте 30 км (!), что вне досягаемости большинства самолетов, в том числе военных. Два других экипажа также сообщили, что недавно у них были похожие наблюдения НЛО над Канадой.

“Я не видел их сегодня (19 января), но мы видели эти огни где-то 18 месяцев или около того, чтоб вы знали”, – сообщил пилот рейса Cargojet из Гамильтона, летящий из Онтарио в Виннипег.

“Вау, это интересно. У меня тоже такое было, но только в западном направлении, за последний месяц или около того было три или четыре подобных случая”, – сообщил пилот WestJet, летевший из Виннипега в Торонто.

“Я никогда не видел, чтобы они направлялись на восток, только на запад. И да, было то же самое: повсюду движение и иногда они образовывали треугольник, а иногда ромб и квадрат. Они яркие и просто появляются повсюду”, – добавил пилот Cargojet.

“Конечно, было бы здорово получить ответы на этот вопрос”, – вставил другой пилот.

Позже оказалось, что в тот же вечер 19 января НЛО в небе видели и некоторые американские пилоты. Эти разговоры взяты из опубликованной аудиозаписи управления воздушного движения Мемфиса, США.

“Это определенно инопланетяне”, – пошутил один пилот в 20:30 вечера по восточному времени.

“Мы находимся к северу от Бирмингема, смотрим на запад и видим множество огней”, – ответил ему другой.

“Вы думаете, это спутники Starlink?”

“Нет, я так не думаю. Starlink не мигает”.

“Ого, да! Я тоже это вижу!”

“На что же мы смотрим?”

“Три из них образовали треугольник”.