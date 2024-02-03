Мнение: О «везучем» главкоме… Залужному — π-ц?

Ещё при жизни он стал символом украинского сопротивления и нечеловеческого везения. Нельзя недооценивать противника: нынешний пока ещё главком ВСУ Валерий Залужный по-максимуму использовал все просчёты и ошибки российской стороны. С его именем связывают успешную оборону Киева и возвращение Змеиного, вынужденную перегруппировку под Харьковом и тяжёлое решение по Херсону. А вот полный провал «контрнаступа», обернувшегося сотнями тысяч жертв со стороны ВСУ и новыми территориальными потерями Украины — нет, не связывают.

А ещё Валерий Залужный удачно пережил «покушение» и без проблем прошёл сквозь череду скандалов в своём окружении, которые потопили бы любого другого на его месте. Но это уже не имеет никакого значения. Ему всё равно — крышка.

И не #Россия тому виной. Хотя она — причиной.

После того, как Офису президента Владимира Зеленского не удалось отправить Валерия Залужного в отставку ни добровольно, ни принудительно, ни даже коллективно, остаётся только один путь. В ряды разросшейся «Небесной сотни». А уж как это будет обставлено — не суть важно. Точнее, важно лишь с точки зрения того, кого из правящей верхушки подставить под ответственность за грядущую «зраду», когда кляты москали…

А стратегически — всё ясно: π-ц, и только.

И дело тут не в «ревности» Владимира Зеленского, на которого главком ВСУ уже в открытую перекидывает вину за летний провал. Мол, он-то на своём месте всё сделал верно и войска почти уже вышли к Токмаку, но… А вот пан президент — не справился: поддержку союзников истребителями не организовал, поставок миллиона снарядов от Запада не обеспечил, и ещё полмиллиона украинцев на замену «сточившимся» не мобилизовал. Как же тут было добыть перемогу?

Тем более, дело не в президентских амбициях популярного в народе и армии генерала. Валерий Залужный — лицо подневольное. Прикажут спонсоры — пойдёт в украинские пиночеты, не прикажут — будет писать мемуары из Лондона или Варшавы. Владимир Зеленский как столь же подневольная фигура это хорошо понимает.

Всё дело в том, что теперь Украине требуется новый формат её «войны с Россией». Уже все спонсоры признали, что в 2024-м ей не светит. После того, как все собранные Западом оружейные резервы были бездарно растрачены в боях за малые посёлки, и новых накопить получится лишь к 2025-му, задача ВСУ — тупо истекать кровью в глухой обороне. А главные «перемоги» должны быть совсем на другом фронте. В виде ракетных и дроновых ударов по тылам России. По дальним и ближним российским городам. По нефтяным терминалам и магистральным газопроводам. По Крымскому мосту и Черноморскому флоту. Ничтожные в военно-стратегическом плане, но медийно болезненные, только они могут заставить Кремль отдать тот самый приказ, после которого #Россия станет изгоем в мировом сообществе. Ну или создать информационный фон, при котором все поверят, что кремлёвские решились на немыслимое…

Для этого в главкомах не нужен ни Валерий Залужный, ни даже главком сухопутных войск Александр Сырский. Для этого потребен человек с мышлением террориста, такой как глава ГУР МОУ Кирилл Буданов или начальник СБУ Василий Малюк. Но последний нужен, чтобы гасить внутреннее сопротивление, а не атаковать внешние цели. Потому и…

В общем, если Валерия Залужного таки снимут, либо устранят как-то иначе, я бы не слишком радовался. Это совершенно точно будет означать переход Украины к формату террористических рейдов и болезненных ударов с человеческими жертвами. Как недавно было в Белгороде.

А Кремль к такому готов?

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