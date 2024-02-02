Названа диета, смягчающая симптомы СРК

Как сообщает издание Nutrients, облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника можно при помощи диеты, предполагающей ограничение таких углеводов, как ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы, что показали результаты исследования, проведенного итальянскими учеными.

Представители Падуанского университета выяснили, что обозначенные углеводы обладают общими функциональными свойствами, а именно низкой абсорбцией в тонком кишечнике, быстрой бактериальной ферментацией и осмотически активными молекулами. Данные характеристики имеют прямую связь с возникновением симптомов СРК, учитывая то обстоятельство, что могут провоцировать висцеральную гиперчувствительность, повышенную степень проницаемости кишечника, а также изменения состава его микробиома и моторики.

Исследования показали, что исключение данных групп углеводов уже через месяц облегчило симптомы СРК у 65% испытуемых. Ученые подчеркнули, что минимальное количество олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов связано с восстановлением микрофлоры кишечника.