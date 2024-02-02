Дефицит витамина D повышает риск деменции на 25 процентов

Как сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition, дефицит витамина D у людей со светлой кожей может повысить степень риска развития деменции на 25%, что показали результаты исследования, в рамках которого было задействовано 270 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет.

Удалось установить, что 34% испытуемых испытывали недостаток витамина D, в то время как острый дефицит наблюдался у 18,3%, в связи с чем риск деменции возрастал в диапазоне от 19% до 25%. Особое внимание исследователи уделили тому факту, что дефицит витамина D у людей с темной кожей не приводил к увеличению риска деменции.

Напомним, что пока не существует лекарства от деменции, равно как неизвестны механизмы развития этого состояния, фиксируемого почти у 10% населения в возрасте старше 60 лет.