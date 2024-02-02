Мнение: Потолок расходов на ЖКХ, разноцветный сбор мусора и надземные трубы в городах

1. Один из типичных проколов иностранцев в комментариях — их истории про пенсионеров, которые тратят всю пенсию на коммуналку. В России коммуналка не может превышать 22% от дохода, причём в некоторых регионах государство дотирует даже больше. Льгота имеет ограничения по метражу, также она не позволяет жечь электричество бесплатно, но в целом разориться на коммуналке у пенсионера не получится. Сейчас наши депутаты предлагают пойти дальше и дотации увеличить (ссылка):



В ЛДПР предложили установить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15 процентов от общего дохода, сообщает «Российская газета» со ссылкой на законодательную инициативу.

Допустимую долю расходов для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается понизить до 10 процентов. В настоящее время федеральный стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22 процента, при этом каждый регион устанавливает норму самостоятельно.

Если расходы превышают норму, россияне могут обратиться за субсидией. Депутаты в инициативе указали, что в некоторых субъектах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.

Лично я полагаю, что главная проблема — не размер дотаций, а непрозрачность сферы ЖКХ, в которой очень много злоупотреблений и прямого воровства. Но идей, как можно было бы хотя приблизиться к решению этой вечной проблемы, у меня нет.

2. В России вводят всеобщие стандарты раздельного сбора мусора (ссылка):



Цвета мусорных контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России. Норму могут закрепить законом в ближайшее время, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.<…>

РЭО предлагает сделать синий бак для сбора макулатуры, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый — для несортированных смешанных отходов, желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).

Джордж Сорос аплодирует стоя. К сожалению, наши законодатели уже запретили пропаганду радуги, но ещё даже не заметили, что другие направления американской повесточки — такие как зелёнобесие и марксизм — ничуть не менее деструктивны.

3. Блогер ardelfi рассказывает, почему в СССР было так много прорывов теплотрасс, и почему в наших городах проложили такое большое количество надземных труб, вместо того чтобы убрать их под землю (ссылка):

Каждую зиму случались реки горячей воды во дворе, противно пыхтящая мобильная дизельная помпа работала днями или неделями, и аварийные ремонты в том числе голыми трубами над землёй. Но при всём этом отопление в домах не выключалась: реки горячей воды во дворе — это дело житейское, а холодные дома зимой — это дело уголовное, потому и каждый год. А всё из-за столь же ежегодной укладки голых труб в сырую землю — укладывали и меняли в одних местах, так что, наверно, там кроме сырости были ещё какие-то неизвестные начальству токи (заземлять всякое в трубы было модно в народе), из-за которых коррозия была исключительно быстрой. Зимой теплотрассы легко было найти: над ними не было снега и спали животные, и местами зеленела трава (да, зимой).

Один раз таки случилось дело явно потенциально уголовное: прорвало или разорвало трубу большого диаметра, весь район остался без отопления. Реакция советской власти была моментальной: были мобилизованы службы и ресурсы, за дни были проложены шунты (трубы минимум полметра диаметром) прямо по пешеходным дорожкам, над дорогами, и где ещё надо, так что восстановили быстро. Потом весь этот “индастриал-брутализм” так и оставили (работает — не трогай), добавив теплоизоляции и бетона для убедительности и окончательности решения вопроса. Тем более что над землёй трубы не нужно было менять каждый год, получилась ещё и экономия. А общественным котам, собакам и бомжам (потом в девяностых) тоже всё это пригодилось.