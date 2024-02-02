Музыкантам из группы «Би-2» вручили повестки в ЦАХАЛ в прямом эфире израильского телевидения

Официальный представитель ЦАХАЛ в студии израильского телеканала «Кан 11» вручил повестки о призыве на военную службу признанным в России иностранными агентами Александру Уману («Шура Би-2») и Егору Бортнику («Лёва Би-2»).

Уже через неделю музыканты обязаны явиться на призывные пункты по месту регистрации, после чего их направят на обучение в подразделения Армии обороны Израиля.

– Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Израиля, а указанные репатрианты ещё не прошли воинскую подготовку и не имеют оснований для отсрочки. Теперь им предстоит месячный курс «молодого бойца», после которого они будут решать боевые задачи, – сказал замглавы ЦАХАЛ Иосиф Гольдштейн.

Для самих музыкантов призыв в армию стал сюрпризом – они планировали рассказать в прямом эфире о своём аресте в Таиланде и причинах бегства из России.

– Мы понимаем, что как природные евреи должны служить, однако для нас это было очень неожиданно. Пока я и Лёва планируем пройти полное медицинское обследование, заточение в тайской тюрьме негативно сказалось на нашем здоровье, – рассказал журналистам «Шура Би-2».

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