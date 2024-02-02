Президент Путин опробовал робота-руку Сбера, создающего портреты по фотографии
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На выставке “Россия” президент РФ Владимир Путин воспользовался одной из инноваций Сбера – роботом-рукой, способной создавать портреты по фотографиям. Видеозапись этого момента была опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.
Представленный президенту робот-рука способен воспроизводить портрет гостя в заданной стилистике на основе фотографии. Президент Путин согласился опробовать эту разработку, а наблюдатели отметили высокую детализацию портрета, созданного роботом.
“Испугался”, – пошутил президент в ходе эксперимента.
Кроме того глава государства загадал желание у памятника Николаю Кристофари, владельца первой сберегательной книжки.
Это уже четвертый визит Владимира Путина на международную выставку-форум “Россия”, проводимую на территории московской ВДНХ с 1 февраля. Президент также ознакомился с экспозициями Сбера и VK.
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